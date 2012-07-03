استان اصفهان محدودیتی در پرداخت تسهیلات برای احیای بافت فرسوده ندارد

محمود محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با شرایط ساخت و ساز در بافت فرسوده بیان داشت: برای ساخت و ساز در بافت فرسوده، داشتن زمین و پروانه ساخت از شرایط اساسی است.

وی با اشاره به سهمیه استان اصفهان برای نوسازی بافت فرسوده تصریح کرد: محدودیتی از نظر سهمیه وجود ندارد و تا زمانی که برای نوسازی بافت فرسوده متقاضی وجود داشته باشد تسهسلات در اختیار آن ها قرار می گیرد.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان در مورد سود بانکی در بافت فرسوده اضافه کرد: در شهر اصفهان سود تسهیلات مسکن مهر هفت درصد و در دیگر شهرهای استان چهار درصد است، در حالیکه در بافت فرسوده سود بانکی بیشتر و تسهیلات ارائه شده با سود 12 درصد مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: برای ساخت و ساز در بافت فرسوده دو گزینه برای افراد وجود دارد، می توان از طریق ردیف بافت فرسوده بدون نیاز به قرمز کردن فرم (ج) و یا با استفاده از تسهیلات مسکن مهر که نیاز به پر کردن فرم (ج) دارد، برای اشخاصی که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده اند، اقدام کرد.

محمودزاده در ارتباط با مدت زمان بازپرداخت تسهیلات گفت: زمان بازپرداخت این تسهیلات 15 سال است که دو سال آن دوران ساخت و 13 سال باقی مانده زمان بازپرداخت این تسهیلات است.

وی در خصوص دریافت این تسهیلات اظهار داشت: نیازی به گذاشتن پول در بانک برای دریافت این تسهیلات نیست و اشخاص بین 20 تا 25 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی دریافت می کنند.