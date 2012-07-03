به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنلو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح صدقه برای سلامتی امام زمان (عج) به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان و برای نخستین بار اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسائل مذهبی در اجرای طرح مذکور در محوریت قرار گرفته‌اند، افزود: این طرح در 101 مسجد استان زنجان اجرا می شود.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین با اشاره به برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری صدقه برای سلامتی امام زمان (عج) در سطح معابر استان زنجان افزود: 20 پایگاه از این نوع پایگاه‌ها در شب و روز نیمه شعبان در سطح معابر و شهرستان‌های استان برپا می‌‌شود.

وی همچنین یادآور شد: دفاتر 11 گانه کمیته امداد و همچنین خانه انفاق، احسان و نیکوکاری نیز در شب و روز نیمه شعبان آماد جمع‌آوری صدقات مردمی در راستای اجرای این طرح است.

حسنلو ادامه داد: در مجموع در استان زنجان 133 پایگاه به منظور جمع‌آوری صدقات مردمی در راستای اجرای این طرح در سطح استان زنجان دایر می شود.

وی همچنین یادآور شد: شهروندان زنجانی در صورت تمایل می‌توانند صدقات خود را به شماره حساب سیبای 0108640424000 نزد بانک ملی پرداخت کنند.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در ادامه با اشاره به موارد مصرف صدقات پرداختی در زمینه سلامتی امام زمان (عج) اضافه کرد: خرید گوسفند نذری و توزیع گوشت قربانی در بین خانواده‌های نیازمند محله‌ای که صدقات در آنها جمع‌آوری شده از موارد مصرف این نوع صدقه است.

وی همچنین اعزام افراد به مشهد مقدس را از دیگر موارد مصرف صدقات مذکور عنوان کرد و افزود: اعزام نیازمندان به قم، جمکران و مشهد مقدس نیز در قالب حج فقرا انجام می‌شود.