به گزارش خبرنگار مهر، علا میرمحمد صادقی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: برخی از کشورها برخلاف موازین قانونی که از جمله در نهاد بین المللی ICC نیز به صراحت بر آن تأکید شده، در موضوع تحریم‌ها علیه ایران با دشمنان ملیت ایران همراه شده اند؛ در حالی که این همراهی و خیانت ها در ذهن ملت ایران خواهد ماند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به موضوع قیمت‌گذاری و تعزیرات دولت که به تازگی بر شدت آن نیز افزوده شده است، اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی تهران به زودی بیانیه ای در این رابطه خواهد داد.

وی تصریح کرد: نظارت بر نرخ‌ها از سوی دولت جایز است اما آنچه که مورد نقد بخش خصوصی است، دخالت‌های دولت در قیمت گذاری کالاها است.

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد که در مقوله قیمت گذاری، باید دست کمک به سوی مردم و بخش خصوصی دراز کرد، چرا که سابقه تاریخی این موضوع نشان می دهد که هرگاه از مردم کمک گرفته شده است، امور به بهترین شکل اجرا شده است. وی اظهار داشت: اگر میان مردم و دولت، الفت برقرار شود، مشکلات بدون شک برطرف خواهد شد.