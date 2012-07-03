تاکید بر تشکیل ستاد عالی جشنواره طلیعه ظهور

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه مهدویت را یکی از اصیل‌ترین پایه‌های تداوم و شروط اساسی انقلاب جهانی اسلام دانست و اظهار کرد: مهدویت هویت شیعه و مایه پیروزی و حاکمیت همه جانبه اسلام بر دیگر آیین‌های جهانی است.



حجت‌الاسلام احمد شرفخانی در مورد انگیزه برپایی نمایشگاه طلیعه ظهور که در زمان حضور وی در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم شکل گرفت، گفت: با توجه به اینکه قم خاستگاه انقلاب اسلامی بوده و تداوم و گسترش این انقلاب هم در قم خواهد بود، لذا معارف ناب مهدوی در بین جامعه باید ترویج شود و این جز با بهره گیری از ابزار هنر ممکن نخواهد بود.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از هنر به عنوان ابزار تاثیرگذار در نهادینه کردن مفهوم دینی و شیعی یاد کرد و ابراز داشت: با توجه به جایگاه قم، یکی از وظایف اصلی اداره‌کل ارشاد قم، نهادینه کردن فرهنگ مهدوی بین آحاد جامعه بود.



حجت‌الاسلام شرفخانی تصریح کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه طلیعه ظهور، استفاده از ظرفیت هنرمندان برای تولید آثار فاخر مهدوی، نهادینه کردن مهدویت و افزایش معرفت مردم بود.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برپایی کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در زمینه مهدویت افزود: برپایی این نشست‌ها به همراه نمایش عرفان‌های نوظهور، فرقه‌های انحرافی و مدعیان دروغین در این نمایشگاه اثرات خوبی بین مردم دارد.



وی با اشاره به ایده اولیه نمایشگاه طلیعه ظهور برای برپایی ملی این نمایشگاه عنوان کرد: ستاد عالی جشنواره و نمایشگاه طلیعه ظهور باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شده و همه استان‌ها ملزم به ارائه آثار مهدوی به منظور ترویج فرهنگ مهدوی در جامعه به دبیرخانه این جشنواره شوند.



شرفخانی همچنین خواستار تشکیل اتاق فکر و پشتیبان این جشنواره به منظور برنامه ریزی براساس چشم انداز 20 ساله نظام شد و افزود: باید تمام ظرفیت‌های مردمی، موسسات و حوزه‌ها برای برپایی نمایشگاهی در خور جامعه اسلامی به کار گرفته شود.

بیان حقیقت مهدویت در نمایشگاه طلیعه ظهور



مشاور سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه عصر کنونی، عصر ظهور است، اظهار کرد: مهدویت با فطرت بیدار انسان‌ها گره خورده است و هرکس که خود را از مهدویت جدا بداند، برای خود حیاتی در نظر نگرفته است.



سیدجلال رضوی مهر با بیان اینکه اعتقاد به مهدویت در همه ادیان و ملل وجود دارد، گفت: امروزه مهدویت از موضوعات مورد پسند جوانان است و در ایام مرتبط با آن، شاهد حضور پرشور جوانان هستیم.



مشاور سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برپایی نمایشگاه طلیعه ظهور ابراز داشت: این نمایشگاه باید خود را ملزم به بیان حقیقت مهدویت کند و چون خورشیدی بدرشد.



وی ادامه داد: نقل احادیث مستند و بیان مطالب صحیح، دوری از خواب‌های خرافه و بی‌اساس و عدم ترویج کتاب‌هایی که مآخذ اسلامی ندارد از جمله اقداماتی است که این نمایشگاه در راستای احیای انقلاب علمی مهدویت می‌تواند به انجام رساند.



وی افزود: این نمایشگاه باید علاوه بر فلسفه ظهور برنامه‌هایی چون مهرورزی، حرمت همسایگان، پیاده کردن دستورات قرآن در زندگی فردی و اجتماعی، عدم وابستگی به صهیونیسم و... را ترویج کند.



تاکید بر نقش بارز نمایشگاه طلیعه ظهور در ترویج فرهنگ مهدویت



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محتوای نمایشگاه طلیعه ظهور گفت: مطالب مناسب و به روزی در این نمایشگاه ارائه شده و شبهات به خوبی پاسخ داده می‌شود.



احمد امیرآبادی بر ایجاد انگیزه برای حضور جوانان در نمایشگاه طلیعه ظهور تاکید کرد و افزود: اگر انگیزه‌ای برای قشر جوان در زمینه بازدید از نمایشگاه ایجاد شود برپایی چنین نمایشگاه‌هایی مفید بوده، زیرا شبهاتی که برای جوانان مطرح می‌شود به نوعی در این نمایشگاه پاسخ داده شده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابرازکرد: کار خوبی در بخش تجسمی و دعای عهد این نمایشگاه انجام شده که تاثیرگذار بوده و در برخی افراد این تاثیرگذاری قابل مشاهده است.



وی با بیان اینکه بحث انتظار جزو اعتقادات ما محسوب می‌شود، گفت: برپایی نمایشگاه‌ها بدون تردید در زمینه ترویج فرهنگ مهدویت تاثیر خواهد داشت.



شبکه تلویزیونی "منجی" راه‌اندازی شود



مسئول انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود گفت: جای شبکه موعود تی وی یا منجی تی وی برای ارائه برنامه‌های مهدویت به سراسر دنیا در قالب زبان‌های مختلف خالی است.



حجت‌الاسلام حسین احمدی قمی با اشاره به مقایسه نمایشگاه طلیعه ظهور نسبت به سال‌های گذشته اظهار کرد: نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه‌های سال‌های گذشته از نظر نوآوری و برخی از مطالب غرفه‌ها متفاوت بوده و در انتها تصویرسازی دعاها کار نو و جدیدی بود.



وی بیان کرد: برای ماندگاری و رسوخ آموزه‌ها در جان انسان‌ها باید از ابزار هنر در قالب هنرهای مدرن، کلاسیک و سنتی استفاده شود که در این صورت بدون تردید اثر خود را می‌گذارد.



مسئول انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود با بیان اینکه نمایشگاه‌ها به ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) و مهدویت اهتمام دارند، گفت: نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه طلیعه ظهور از نظر فرهنگی خوراک سالم را به نسل جوان می‌دهند.



وی با بیان اینکه پیشگیری از برخی از انحرافات لازم و ضروری است، افزود: بخش عمده‌ای از انحرافاتی که در جامعه مهدوی است به دلیل کم‌کاری صورت گرفته در این زمینه است.



وی با تاکید بر تشکیل مجموعه و ستاد هماهنگی برای انجام کارهای فرهنگی مهدوی در کشور گفت: این ستاد با مشارکت نهادها و مراکز مختلف فعالیت‌ها را سازماندهی و ساماندهی کرده تا مشکلاتی در زمینه جریان‌های انحرافی به وجود نیاید.



مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر استان قم با اشاره به اهمیت منجی‌باوری در سطح جهان گفت: برخی موسسات مانند آینده روشن چند سالی است که این کار را شروع کردند، ولی جای شبکه موعود تی وی یا منجی تی وی برای ارائه برنامه‌های مهدویت به سراسر دنیا در قالب زبان‌های مختلف خالی است.