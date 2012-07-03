همکاری 130 روحانی در طرح نشاط معنوی/ 10 بقعه آمل مجری برنامه های فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از همکاری 130 روحانی و مربی در طرح نشاط معنوی خبر داد.

حجت الاسلام سیف‌الله سهرابی در مراسم افتتاح طرح نشاط معنوی سوادکوه در امامزاده عبدالحق زیرآب با اشاره برگزاری این طرح در بقاع متبرکه مازندران، گفت: طرح نشاط معنوی در ایام تابستان و در اماکن متبرکه برگزار می‌ شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از همکاری با روحانیان ن و مربیان مختلف در طرح‌ های تابستانه این اداره کل خبر داد و گفت: 30 روحانی مجرب و حدود 100 نفر از مربیان دانشکده علوم قرآنی وابسته به سازمان اوقاف نیز در کلاس‌های طرحنشاط معنوی در امامزادگان حضور دارند.

وی افزود: تاکنون پنج هزار نفر در طرح تابستانه نشاط معنوی استان مازندران ثبت‌نام کردند و ما ظرفیت افزایش این تعداد تا 2 برابر را هم داریم.

اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در هفت امامزاده رامسر

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رامسر از اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در جوار هفت امامزاده شهرستان خبر داد.



حجت الاسلام حسین قبادی افزود: امسال حدود 400 نفر در طرح نشاط معنوی ثبت نام و در کلاسهای قرآنی، فرهنگی، هنری ، ورزشی و برنامه های اردویی شرکت می کند.

وی اظهار داشت :مجموع هزینه های در نظر گرفته شده برای این طرح از محل اعتبارات داخلی 70 میلیون ریال است.

آغاز طرح نشاط معنوی در 10 بقعه متبرکه آمل

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل گفت: طرح تابستانه نشاط معنوی در 10 بقعه متبرکه آمل آغاز شد



حجت‌الاسلام حسین مهدیان اظهار داشت: در تابستان امسال 10 امامزاده و بقعه متبرکه برای این طرح در نظر گرفته شده است، همچنین این تعداد در سال گذشته 9 پایگاه بود

وی با اشاره به اماکن برگزاری این طرح در آمل بیان کرد: امامزاده عبدالله(ع)، امامزاده ابراهیم(ع)، بقعه متبرکه حضرت خضر، امامزاده جعفر موسی، امامزاده محمدطاهر روستای مطهر، بقعه دروش اسماعیل روستای کمانگرکلا، امامزاده شاهزید، ابوالفضلی اوجی‌آباد و امامزاده قاسم چاکسر و تکیه ابوالفضلی اسک میزبان نونهالان و نوجوانان در قالب طرح نشاط معنوی خواهد بود.

وی با اعلام اینکه این طرح به دلیل اهمیت تربیت فرزندان در خانواده و برای غنی‌اوقات فراغت نونهالان و نوجوانان در تابستان صورت گرفته، یادآور شد: این طرح سومین سال خود را سپری می‌کند و امیدوار است بتواند بخشی از فضای علم‌آموزی را به بقاع متبرکه و فضای معنوی آن مرتبط کند.