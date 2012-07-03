افتتاح 4 پروژه بزرگ در اراضی عباس آباد به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله ملاصالحی با بیان این مطلب گفت: پروژه های اراضی عباس آباد مساحتی بالغ بر 560 هکتار را شامل می شود که 65 هکتار از این مجموعه تا چند ماه آینده در قالب 4 پروژه بزرگ آماده بهره برداری خواهد شد.

وی با اشاره به احداث بوستان های مختلف در این اراضی افزود: بوستان نوروز یکی از بوستان های شاخص اراضی عباس آباد خواهد بود که فعالیت های اجرایی آن مراحل انتهایی خود را سپری می کند و می تواند در آینده میزبان مراسم و جشن های مختلف فرهنگی باشد.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد خاطرنشان کرد: در ماه های آینده مجموعه سفرهای آسمانی نیز که فضاهای منحصر بفردی همچون پلانتاریوم یا آسمان نما و بوستان منظومه شمسی را دربر گرفته تکمیل خواهد شد که علاوه بر عموم شهروندان و خانواده ها، علاقمندان به نجوم و ستاره شناسی را صاحب مجموعه ای خاص می کند.

ملاصالحی یکی از شاخصه ها و اولویت های اصلی اراضی عباس آباد را توسعه فضای سبز عنوان کرد و افزود: در راستای نقش زیست محیطی اراضی عباس آباد به عنوان تنفس گاه پایتخت پروژه های مختلفی در دست اجرا است که در این بین می توان به پروژه باغ گل یا شهر گل اشاره کرد که بستر مناسبی را برای عرضه گل و گیاه، آموزش های مربوطه و فرهنگسازی در این زمینه ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد تأکید کرد: اراضی عباس آباد در راستای سیاست های کلان مدیریت شهری به کانون فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری پایتخت تبدیل خواهد شد و در سال جاری بسیاری از فعالیت ها و پروژه های متعدد واقع در آن به ثمر خواهد نشست.