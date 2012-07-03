نمایندگان اردبیل حق اعتراض دارند/ فعلا استاندار هستم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران استان تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت دموکراسی حاکم بر کشور مسئولان جابجا می شوند و میز و مدیریت دائمی بر کسی نمانده است که من دومین مدیر باشم.

وی با بیان اینکه اگر میز و مدیریت دائمی بود به ماها نمی رسید، افزود: به نظام و مردم کشور بدهکار هستم و عملکرد دولت را هم قبول دارم، بنابراین تا آخرین ساعات ماموریتم کار خود را ادامه داده و وقتی دولت صلاح بداند اتاق کاریم را به خدمتگذار دیگری می دهم.

صابری استاندار را رئیس جمهور استان دانست و اضافه کرد: استاندار باید به وظایف تعریف شده خود عمل کند و هر وقت صلاح باشد که مدیریت را ترک کند، از مسئولیت کناره گیری کرده و در جاهای دیگر مشغول خدمت به مردم یا بازنشسته می شود.

استاندار اردبیل با اشاره به روند تغییر استاندار در کشور گفت: برای انتخاب استانداران کشور وزیر کشور فردی را انتخاب و آن را به هیئت دولت پیشنهاد می کند و هیئت دولت در مورد انتصاب آن فرد به استانداری تصمیم گیری می کند و در زمان تغییر نیز وزیر کشور از منابع مختلفی در مورد عملکرد استاندار اطلاعاتی جمع آوری کرده و همانند مراحل انتخاب استاندار عمل می شود.

وی یکی از منابع وزیر کشور در مورد ارزیابی عملکرد استانداران را نمایندگان برشمرد و تصریح کرد: نمایندگان بر اساس وظیفه نظارتی خود می توانند ضعف عملکرد استاندار را به وزیر کشور اطلاع دهند تا وزیر در این مورد تصمیم گیری کند.

ارزوی برخی به این زودی فراهم نمی شود

صابری با بیان اینکه رفتن استاندار اردبیل اسباب شادی برخی افراد را فراهم می کند، افزود: فعلا استاندار اردبیل هستم و اسباب مسرت برخی ها به این زودی ها فراهم نمی شود و من نیز همانند برخی از افراد به میز خود نچسبیده ام.

وی از خبرنگاران خواست که خبر تغییر استاندار را از خود استاندار تعقیب کنند و اضافه کرد: همچنان مدیر دولت در استان اردبیل هستم و خبرنگاران می توانند در مورد تغییر استاندار از خود من سوال کنند چون اولین فردی که از تغییر استاندار مطلع می شود خود استاندار است.

استاندار اردبیل با اشاره غیر مستقیم به یکی از استانداران سابق اردبیل گفت: اتاق من مثل برخی از استانداران سابق قفل و کلید ندارد و درب اتاقم همیشه به روی مراجعه کنندگان باز است.

صابری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان اردبیل ادعا کرده که روز چهارشنبه مراسم تودیع استاندار اردبیل است، تصریح کرد: خبری از مراسم تودیع خود ندارم و فعلا استاندار اردبیل هستم.

