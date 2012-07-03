  1. جامعه
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

درویش خبر داد؛

بهره‌برداری از 7 کیلومتر خط 3 تا پایان نیمه نخست امسال

بهره‌برداری از 7 کیلومتر خط 3 تا پایان نیمه نخست امسال

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه تا پایان سال 91 بهره برداری از 19 کیلومتر خط 3 مترو در دستور کار قرار دارد گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در تلاشیم تا پایان شهریور ماه بهره برداری از فاز نخست این پروژه به طول 7 کیلومتر را محقق کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویش در حاشیه بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پروژه در دست احداث خط 3 مترو با بیان این مطلب اظهار کرد: در فاز نخست بهره برداری از 7 کیلومتر خط 3 مترو تهران، حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا ایستگاه شهید بهشتی تا پایان نیمه نخست سال در دستور کار قرار دارد که در تلاشیم این مهم محقق شود.

وی ادامه داد: عملیات عمرانی فاز نخست خط 3 مترو تهران بیش از 84 درصد پیشرفت داشته است و در این بخش از مسیر به دلیل نوسانات ارز مشکل تهیه ریل داشتیم که خوشبختانه این مشکل نیز برطرف شده و امیدواریم بتوانیم در موعد مقرر این بخش از خط 3 مترو را به بهره برداری برسانیم.

درویش تصریح کرد: همچنین در صورت تامین به موقع و کامل اعتبارات مورد نیاز در نیمه دوم امسال قادر خواهیم بود که فاز دوم این خط را به 12 کیلومتر و با 10 ایستگاه حدفاصل کمربندی آزادگان تا چهارراه ولیعصر (عج) را به بهره برداری برسانیم.

وی خاطر نشان کرد:عملیات عمرانی احداث خطوط 6 و 7 مترو تهران نیز با جدیت پیگیری می شود که برای تکمیل و بهره برداری از این خطوط نیازمند تامین به موقع اعتبارات هستیم .

درویش افزود: خط 3 مترو یکی از خطوط مهم شبکه مترو تهران است که پیش بینی می شود روزانه بخش قابل توجهی از سفرهای شهری را تحت پوشش قرار دهد و تواند نقش به سزایی در تسهیل ترددها و کاهش ترافیک در شهر داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که اعتبارات مصوب و قانونی مترو امسال به طور کامل پرداخت شود تا براساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسعه خطوط مترو با سرعت محقق شود.

کد مطلب 1641456

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