به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویش در حاشیه بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پروژه در دست احداث خط 3 مترو با بیان این مطلب اظهار کرد: در فاز نخست بهره برداری از 7 کیلومتر خط 3 مترو تهران، حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا ایستگاه شهید بهشتی تا پایان نیمه نخست سال در دستور کار قرار دارد که در تلاشیم این مهم محقق شود.

وی ادامه داد: عملیات عمرانی فاز نخست خط 3 مترو تهران بیش از 84 درصد پیشرفت داشته است و در این بخش از مسیر به دلیل نوسانات ارز مشکل تهیه ریل داشتیم که خوشبختانه این مشکل نیز برطرف شده و امیدواریم بتوانیم در موعد مقرر این بخش از خط 3 مترو را به بهره برداری برسانیم.

درویش تصریح کرد: همچنین در صورت تامین به موقع و کامل اعتبارات مورد نیاز در نیمه دوم امسال قادر خواهیم بود که فاز دوم این خط را به 12 کیلومتر و با 10 ایستگاه حدفاصل کمربندی آزادگان تا چهارراه ولیعصر (عج) را به بهره برداری برسانیم.

وی خاطر نشان کرد:عملیات عمرانی احداث خطوط 6 و 7 مترو تهران نیز با جدیت پیگیری می شود که برای تکمیل و بهره برداری از این خطوط نیازمند تامین به موقع اعتبارات هستیم .

درویش افزود: خط 3 مترو یکی از خطوط مهم شبکه مترو تهران است که پیش بینی می شود روزانه بخش قابل توجهی از سفرهای شهری را تحت پوشش قرار دهد و تواند نقش به سزایی در تسهیل ترددها و کاهش ترافیک در شهر داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که اعتبارات مصوب و قانونی مترو امسال به طور کامل پرداخت شود تا براساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسعه خطوط مترو با سرعت محقق شود.