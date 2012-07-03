  1. جامعه
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

آغاز عملیات نصب سازه سقف سالن‌های نمایشگاهی شهرآفتاب

دوسالن از سالن‌های سه‌قلوی مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب با تکمیل عملیات بتن‌ریزی دیواره‌ها و نصب بخش‌ قابل‌ملاحظه‌ای از میله‌های مهاری، آماده نصب سازه فولادی سقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت یادمان‌سازه ضمن اعلام خبرفوق اظهارداشت : پایه‌های موقت موردنیاز برای نصب سازه‌سقف وارد کارگاه پروژه شده و با توجه به سرعت‌مناسب تولید قطعات ریخته‌گری و همچنین پیشرفت عملیات‌جوشکاری تیرهای سقف، نصب این سازه‌حجیم فولادی از اواخر تیرماه سال‌جاری آغاز می‌شود.

مهندس مرتضی اسکندر در تشریح عملیات‌اجرایی سایر بخش‌های پروژه، از پیشرفت حدود 45 درصدی سقف اول در سالن‌‌ملل خبرداد و گفت: به موازات این تلاش‌ها، عملیات قالب‌بندی و بتن‌ریزی ستون های سقف دوم نیز ادامه دارد.
 
مدیرعامل شرکت یادمان‌سازه همچنین با‌اشاره به اتمام عملیات خاکبرداری درمیدان اصلی نمایشگاه، از تلاش برای احداث پل‌های موجود دراین بخش‌از پروژه خبرداد و گفت: با احداث ستون‌های پل‌های شمالی و جنوبی میدان‌اصلی،  قالب‌بندی عرشه پل‌ها آغاز‌شده و این درحالی‌است که عملیات احداث ستون‌های پل‌های غربی و شرقی، مرحله تکمیل فونداسیون راپشت‌سر گذاشته است.
 
به گفته وی، عملیات خاکریزی در محورهای چهارباغ شرقی و غربی به‌اتمام‌رسیده و به‌زودی عملیات نصب کابل‌های‌برق و لوله‌های آب دراین محورها آغاز می‌شود.
 
 
 
کد مطلب 1641457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها