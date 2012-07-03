به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت یادمان‌سازه ضمن اعلام خبرفوق اظهارداشت : پایه‌های موقت موردنیاز برای نصب سازه‌سقف وارد کارگاه پروژه شده و با توجه به سرعت‌مناسب تولید قطعات ریخته‌گری و همچنین پیشرفت عملیات‌جوشکاری تیرهای سقف، نصب این سازه‌حجیم فولادی از اواخر تیرماه سال‌جاری آغاز می‌شود.

مهندس مرتضی اسکندر در تشریح عملیات‌اجرایی سایر بخش‌های پروژه، از پیشرفت حدود 45 درصدی سقف اول در سالن‌‌ملل خبرداد و گفت: به موازات این تلاش‌ها، عملیات قالب‌بندی و بتن‌ریزی ستون های سقف دوم نیز ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت یادمان‌سازه همچنین با‌اشاره به اتمام عملیات خاکبرداری درمیدان اصلی نمایشگاه، از تلاش برای احداث پل‌های موجود دراین بخش‌از پروژه خبرداد و گفت: با احداث ستون‌های پل‌های شمالی و جنوبی میدان‌اصلی، قالب‌بندی عرشه پل‌ها آغاز‌شده و این درحالی‌است که عملیات احداث ستون‌های پل‌های غربی و شرقی، مرحله تکمیل فونداسیون راپشت‌سر گذاشته است.

به گفته وی، عملیات خاکریزی در محورهای چهارباغ شرقی و غربی به‌اتمام‌رسیده و به‌زودی عملیات نصب کابل‌های‌برق و لوله‌های آب دراین محورها آغاز می‌شود.





