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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

حجت الاسلام اسماعیل پور:

35 دانشجو در اردوهای جهادی راین شرکت می کنند

35 دانشجو در اردوهای جهادی راین شرکت می کنند

راین - خبرگزاری مهر: امام جمعه راین از حضور 35 دانشجو در طرح اردوهای جهادی در مناطق محروم استان کرمان خبر داد.

حجت الاسلام حمید اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح اردوهای جهادی در راین اظهار داشت: 35 دانشجو به مدت یک ماه در طرح ارودهای جهادی به انجام کارهای عمرانی و زیبا سازی فضای مدارس می پردازند.

حجت الاسلام اسماعیل پور ادامه داد: تلاش برای ترویج فرهنگ جهادی و همچنین ساخت و ساز و آبادانی مناطق محروم کشور از جمله مهمترین اهداف اردوهای جهادی است.

وی همچنین از آغاز طرح بسیج جهاد سازندگی خبر داد و تصریح کرد: در این طرح نیز 65 دانش آموز دختر و پسر ضمن انجام کارهای عمرانی و سازندگی به تذهیب نفس و خودسازی می پردازند. 

حجت الاسلام اسماعیل پور با اشاره به اینکه اردوهای جهادی برای رضای خدا انجام می شود، افزود: اجرای اینگونه طرح ها باعث می شود مردم مناطق محروم کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

وی گفت: جوانان با شرکت در این طرح ها از نزدیک با محرومیت ها، مشکلات و نیازهای مردم این مناطق آشنا می شوند و برای رفع محرومیت زدایی آنها تلاش می کنند.

کد مطلب 1641459

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