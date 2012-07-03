35 دانشجو در اردوهای جهادی راین شرکت می کنند

حجت الاسلام حمید اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح اردوهای جهادی در راین اظهار داشت: 35 دانشجو به مدت یک ماه در طرح ارودهای جهادی به انجام کارهای عمرانی و زیبا سازی فضای مدارس می پردازند.

حجت الاسلام اسماعیل پور ادامه داد: تلاش برای ترویج فرهنگ جهادی و همچنین ساخت و ساز و آبادانی مناطق محروم کشور از جمله مهمترین اهداف اردوهای جهادی است.

وی همچنین از آغاز طرح بسیج جهاد سازندگی خبر داد و تصریح کرد: در این طرح نیز 65 دانش آموز دختر و پسر ضمن انجام کارهای عمرانی و سازندگی به تذهیب نفس و خودسازی می پردازند.

حجت الاسلام اسماعیل پور با اشاره به اینکه اردوهای جهادی برای رضای خدا انجام می شود، افزود: اجرای اینگونه طرح ها باعث می شود مردم مناطق محروم کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

وی گفت: جوانان با شرکت در این طرح ها از نزدیک با محرومیت ها، مشکلات و نیازهای مردم این مناطق آشنا می شوند و برای رفع محرومیت زدایی آنها تلاش می کنند.