مسابقات لیگ کشتی فرنگی کشور در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای این منظور هیئت کشتی استان قم، خانه کشتی فجر واقع در مجموعه ورزشی جواد الائمه منطقه نیروگاه قم را برای میزبانی رقابت های لیگ کشتی فرنگی رده های سنی پایه قهرمانی مناطق کشور به فدراسیون کشتی معرفی کرده است.



رقابت فرنگی کاران مدعی در 10 وزن لیگ منطقه ای کشور در قم



برای حضور موفق در این رقابت ها برترین کشتی‌گیران قم نیز از مدت ها قبل در اردوی آماده‌سازی زیر نظر کادر فنی تیم‌های کشتی نوجوانان و جوانان قم تمرینات خود را برگزار کرده اند تا خود را برای حضوری قوی در رقابت‌های کشتی فرنگی منطقه‌ای قهرمانی کشور آماده کنند.



به این ترتیب تیم های کشتی فرنگی رده های سنی پایه از استان های البرز، مرکزی، تهران، سمنان و قم در 10 وزن و بر روی دو تشک از ساعتی پیش جدال خود را برای کسب عناوین اول و دوم این گروه که جواز صعود به مرحله بعد را نیز صادر می کند، در قم آغاز کردند.



با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در کشتی فرنگی استان قم وجود دارد، هیئت کشتی استان قم نیز دو تیم در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به پیکارهای رشته فرنگی نخستین دوره لیگ منطقه‌ای کشتی کشور معرفی کرده است که ترکیب آنها را نفراتی تشکیل می دهند که از دل پیکارهای انتخابی مشخص شده اند.



در دو سال گذشته مسابقات لیگ‌های منطقه‌ای کشتی کشور دو بار برگزار شد و طی آن هیئت‌های کشتی استان‌های مختلف در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در این مسابقات حضور یافتند و قم همچون مسابقات قهرمانی کشور یک پای ثابت این پیکارها بود.



تماشای رایگان مسابقات برای علاقمندان به کشتی



این در حالی است که مسابقات لیگ‌های کشتی فرنگی و آزاد منطقه‌ای کشور در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود و هر یک از تیم‌ها در هر دو رشته در گروه‌های مختلف قرار دارند و در یکی از مراحل قم میزبان پیکارهای این دوره است.



در حالی که لیگ منطقه‌ای از امروز سیزدهم تیر ماه آغاز شده است، بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان، تیم های شرکت کننده در گروه های شش گانه مسابقات خود را به شکل دوره ای برگزار می کنند تا چهره صعود کننده به مرحله بعد مشخص شود.



گفتنی است: تماشای رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی لیگ منطقه ای کشتی کشور که هم اکنون در خانه کشتی فجر مجموعه ورزشی جواد الائمه منطقه نیروگاه قم در حال برگزاری است، برای تمامی علاقمندان به کشتی رایگان اعلام شده است.