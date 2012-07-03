سرعت بخشی عملیات اجرایی طرح انتقال آب بن - بروجن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح کرمی گفت: با اجرای این طرح، مشکلات مربوط به کم آبی شهرهای شهرستان بروجن رفع می شود.

وی تأکید کرد: امسال ۲۵ میلیارد ریال برای اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن در نظر گرفته شده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، عملیات اجرایی آن در نیمه نخست امسال آغاز می شود.

کرمی افزود: با اجرای این طرح، آب آشامیدنی ۱۰ شهر و ۱۴ روستای مسیر انتقال تأمین می شود.

شهرک تخصصی صنایع تبدیلی در فارسان احداث می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری از تصویب اجرای مطالعات احداث شهرک تخصصی صنایع تبدیلی، قارچ و گل خانه در شهر باباحیدر از توابع شهرستان فارسان خبرداد.

علی اصغر عنابستانی گفت: دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث و راه اندازی شهرک های تخصصی حمایت ویژه می کند.

وی به وجود ۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی در چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: راه اندازی شهرک های صنعتی تخصصی، دولت و مسئولان اجرایی را در فراهم کردن زیرساخت ها و ارائه خدمات کمک می کند.

عنابستانی افزود: در این سفر احداث زیرگذر عابر پیاده در محور ورودی روستای عیسی آباد، توسعه و بهبود شبکه آب رسانی روستای فیل آباد، ساماندهی گلزار شهدای فیل آباد، اختصاص اعتبار برای تکمیل زمین چمن باباحیدر، تکمیل سالن ورزشی باباحیدر و اختصاص ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار برای احداث بوستان روستای فیل آباد تصویب شد.

هشت هزار کارمند در چهارمحال و بختیاری در دوره های کوتاه مدت شرکت کردند

معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری از شرکت افرون بر هشت هزار و ۶۰۰ کارمند استان در دوره های آموزشی کوتاه مدت خبرداد

حسن عالی پور گفت: هشت هزار و ۶۵۳ کارمند و مدیر ادارات و دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری آموزش های کوتاه مدت بهبود مدیریت، عمومی و تخصصی شغلی را در قالب ۴۵۸ دوره آموزشی فرا گرفتند.

وی به برگزاری بیش از ۸۹ هزار و ۹۶۹ نفر ساعت آموزش در سال گذشته از سوی این دفتر اشاره و تأکید کرد: مهم ترین دوره های برگزار شده شامل بهبود مدیریت، مشترک اداری، توان مندی های عمومی، تخصصی، مهارت های هفت گانه آی سی دی ال و توجیهی بدو خدمت هستند.

عالی پور هدف از برگزاری دوره های آموزشی یاد شده را ارتقای دانش علمی کارکنان دستگاه های اجرایی و افزایش توان مندی فردی آنان دانست و افزود: آموزش مؤثرترین ابزار توان مند سازی نیروی انسانی برای توسعه محسوب و سبب تغییر و تحول در نگرش، رفتارها و بینش سرمایه انسانی می شود.

معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری طرح سلمان را از مهم ترین دوره های اجرا شده پارسال ویژه مدیران میانی و پایه دستگاه های اجرایی استان به صورت پودمانی اعلام و تصریح کرد: این دوره ها در ۱۰ پودمان با ۴۰ ساعت آموزش برگزار شد.

وی گفت: پارسال شرکت کنندگان در دوره های آموزشی این دفتر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۴۰ درصد افزایش یافته است.

۷۰۰ دانش آموز بسیجی در اردوهای جهادی طرح هجرت سه در فارسان شرکت کردند

فرماندار شهرستان فارسان از فعالیت افزون بر ۷۰۰ دانش آموز بسیجی در اردوهای جهادی طرح هجرت سه این شهرستان خبرداد.

بهروز مردانی نژاد گفت: غنی سازی اوقات فراغت جوانان، خدمت رسانی به محرومان و محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته مهم ترین هدف برگزاری اردوهای طرح هجرت سه محسوب می شود.

وی تأکید کرد: ساخت خانه عالم، غسال خانه، سرویس بهداشتی و زیبا سازی شهر مهم ترین اقدامات این طرح در شهرستان فارسان به شمار می رود.

مردانی نژاد افزود: اردوهای طرح هجرت در زمینه های فرهنگی، علمی، آموزشی، عمرانی، بهداشت و درمان، امداد و نجات و دام پزشکی در روستاها اجرا می شود.

سرمایه گذاری در زمینه کاهش تقاضا برای مواد مخدر ضرورت دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری بیش از ۸۹ درصد کشفیات مواد مخدر جهان را در ایران دانست.

علی اصغر عنابستانی گفت: سرمایه گذاری در زمینه کاهش تقاضا برای مواد مخدر ضرورت دارد.

وی مواد مخدر را یکی از عرصه های جدی نبرد دشمن برای نابودی جوانان به ویژه در جمهوری اسلامی ایران اعلام و تأکید کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دشمن با روش های مختلف به مبارزه با ملت ایران پرداخته و در تمامی توطئه های هم شکست خورده و ملت ایران همواره پیروز بوده است.

عنابستانی گسترش مصرف مواد مخدر به خصوص مخدرهای صنعتی در کشور را سبب افزایش دیگر آسیبهای اجتماعی برشمرد و افزود: باید با رویکردی همه جانبه با این پدیده مبارزه جدی شود.

وی تعمیق باورهای دینی را از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر اعلام و تصریح کرد: واکسینه کردن جامعه از طریق باورهای دینی، ایجاد اعتماد به نفس و هویت ‌بخشی به جوانان از راهکارهای دیگر در این زمینه هستند.