عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مانور عصر دوشنبه در خصوص زلزله و اطفاء حریق با حضور عوامل آتش نشانی، هلال احمر و بسیج در سه ایستگاه جمکران، میدان تره بار و ایستگاه اصلی چهار راه غفاری برگزار شد.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: در این مانور بعد از زلزله به اطفاء حریق پرداختند که به این منظور آتش نشانان از سه ایستگاه هفت، پنج و سه اعزام شدند.



وی با اشاره به حضور 10 آتش نشان و تعدادی نیروی ستادی در این مانور افزود: آتش نشانان در این مانور به اطفاء حریق پرداختند.



جعفری در بخشی دیگر سخنان خود گفت: نیروهای آتش نشانی از امروز سه شنبه در اطراف مسجد مقدس جمکران حاضر می‌شوند تا ایمنی آن منطقه را تامین کنند.