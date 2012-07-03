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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

آغاز ثبت نام رایتل در مشهد و شیراز به مناسبت نیمه شعبان

آغاز ثبت نام رایتل در مشهد و شیراز به مناسبت نیمه شعبان

شیراز - خبرگزاری مهر: با ورود رایتل به شهرهای مشهد و شیراز امکان استفاده از تماس تصویری، اینترنت پرسرعت موبایل و گستره وسیعی از خدمات ارزش افزوده برای شهروندان این شهرها فراهم می شود ضمن اینکه ثبت نام رایتل در مشهد و شیراز به مناسبت نیمه شعبان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به مناسبت اعیاد شعبانیه و در آستانه نیمه شعبان، رایتل با هدف گسترش شبکه خود ثبت نام سیمکارت های دیتا و دائمی را از روز پنجشنبه 15 تیر ماه در شهرهای مشهد و شیراز باانجام اولین واگذاری به خانواده معظم شهیدان آغاز می کند.

شهروندان شهرهای شیراز و مشهد میتوانند از تاریخ 15 تیر ماه با مراجعه به سایت رایتل به آدرس [2] www.rightel.ir  و یا ازروز شنبه 17 تیر ماه از طریق دفاتر پیشخوان منتخب دولت نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

این اپراتور در کنار خدمات اصلی همچون پیام کوتاه و پیام صوتی با استفاده ازتکنولوژی نسل سوم موبایل، امکان استفاده از سرویسهای اختصاصی و گستره وسیعی ازخدمات ارزش افزوده(VAS) را فراهم می کندکه ازجمله این خدمات می توان به تماس تصویری، سرویسهای چند رسانه ای واینترنت پرسرعت اشاره کرد.

رایتل اولین اپراتور ارائه دهنده خدمات نسل سوم موبایل در کشور است و در حال حاضر و پس از پوشش دهی شهرهای تهران و کرج در حال گسترش شبکه خود به هشت شهر دیگر است که شهرهای شیراز و مشهد در این بین در اولویت توسعه قرار گرفته اند. 

کد مطلب 1641467

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