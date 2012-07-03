محمد علیپور رییس کنفدراسیون سپک تاکرای غرب آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولادی راد مدیر تیمهای ملی سپک تاکرای که در این اجلاس حضور داشت به سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی گفت: در نشست امروز سه شنبه یک موفقیت بزرگ نصیب ایران شد و طی آن "محمد علیپور" به عنوان ریاست کنفدراسیون سپک تاکرای غرب آسیا انتخاب شد.

وی افزود: مقرر شد ایشان در نخستین قدم با استفاده از تجارب و دانش مربیان ایرانی، سپک تاکرا را در غرب آسیا از جمله افغانستان، ترکمنستان، امارات، قطر فعال کند.

فولادی اضافه کرد: همچنین در این انتخابات، "سهراب آزاد" رییس انجمن سپک تاکرای ایران با اکثریت آراء به عنوان نایب رییس کنفدراسیون آسیا انتخاب شد.

مدیر تیمهای ملی سپک تاکرا در ادامه گفت: به پیشنهاد آقای علیپور مقرر شد ایران میزبان اولین دوره مسابقات سپک تاکرای قهرمانی زیر 21 سال آسیا باشد. البته ایشان عضو شورای ویژه کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا نیز شد.

فولادی که خود در هیات رییسه کنفدراسیون آسیا ابقاء شد، اضافه کرد: قرار است "عبدالحلیم بن قادر" رییس کنفدراسیون سپک تاکرای آسیا، آکادمی بین المللی سپک تاکرا در کشورمان را افتتاح کند و همزمان با این اقدام، دفتر فدراسیون سپک تاکرای غرب آسیا در تهران نیز راه اندازی شود.

وی در پایان گفت: "توپ" ویژه سپک تاکرا که در ایران ساخته شده، از سوی مقامات کنفدراسیون آسیا مورد تایید اولیه قرار گرفت و مقرر گردید تایید نهایی آن در اجلاس جهانی صورت گیرد تا تولید این توپ بطور رسمی در کشورمان آغاز شود.

در این نشست محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، سهراب آزاد رییس انجمن سپک تاکرا و علی فولادی راد مدیر تیمهای ملی سپک تاکرای کشورمان حضور داشتند.