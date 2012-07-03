اهداف پنهان شورای انتقالی از بازگرداندن وابستگان قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین در مطلبی با عنوان "آیا لیبی برای بازگرداندن السنوسی از موریتانی توافق می کند؟ آورده است : برخی منابع از درخواست "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی از موریتانی برای تحویل "عبدالله السنوسی" رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم معمر قذافی خبر داده اند.

این پایگاه می افزاید: این اقدام پس از موفقیتی که شورای انتقالی در بازگرداندن البغدادی المحمودی آخرین نخست وزیر معمر قذافی به دست آورد، رخ می دهد.

پایگاه فوق آورده است: تحویل المحمودی بحث داغی را میان محافل حقوق بشری ایجاد کرده است و آنها اقدام دولت تحت رهبری "حمادی الجبالی" در تونس را در تحویل نخست وزیر قذافی در ازای دریافت میلیاردها دلار به لیبی محکوم کرده اند.

این پایگاه بیان کرد: برخی تحلیلگران این پرسش را مطرح می کنند آیا شورای انتقالی لیبی پیشنهاد وسوسه کننده ای مشابه آنچه به تونسی ها داد به موریتانی می دهد؟

اما برخی دیگر این موضوع را به ویژه با توجه به مشکل بی اعتمادی که "محمد ولد عبدالعزیز" رئیس جمهوری موریتانی با آن روبروست بعید می دانند.

میدل ایست آنلاین در ادامه می افزاید: مشکل دیگری که احتمال تحویل السنوسی را ضعیف می کند شکنجه المحمودی به محض ورود به لیبی است که نشان داد امیدی به عدالت و برخورد انسانی درست با زندانیان سیاسی وجود ندارد.

این پایگاه بیان کرد: تحلیلگران امور لیبی بر این باورند که تلاش شورای انتقالی برای بازگرداندن وابستگان رژیم سابق با هدف برقراری عدالت و ایفای حقوق ملتی که بیش از چهل سال اسیر ظلم بوده اند، نیست.

میدل ایست آنلاین می افزاید: هدف اصلی شورای انتقالی کشف اسرار گنجهای قذافی در بانکهای دنیا و نیز پیدا کردن سرنخی از سرمایه گذاری هایی است که سرنوشت آنها همچنان مبهم مانده است.