به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد محمدی زاده در مراسم اختتامیه جشنواره خبرنگاران محیط زیست دریایی گفت: خلیج فارس و پرداختن به مسئله آن به اعتقاد من از ضروریاتی است که نه سازمان محیط زیست توانسته در شان و قد و قواره خلیج فارس به آن اهتمام کند و نه راپمی در منزلت این گوهر گرانبهایی که حضرت حق در اختیار ما قرار داده به میدان آمده است .

وی افزود: باید از همه ظرفیتها برای حفاظت از آبهای خلیج فارس و ذخایر موجود در آن استفاده کرد و صرف بیان چالش ها که به آن توجه نمی شود کفایت نمی کند بلکه باید اقدام عملی برای چالش های خلیج فارس اجرا شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: خلیج فارس باید در تمام حوزه های تاثیر گذار یکجا دیده شود.

اگر چه بعد محیط زیست آن دارای اهمیت است اما باید به ابعاد اقتصادی و جایگاه ارتباطی و امنیتی آن هم اعتنا و توجه کنیم زیرا گر غیر از این باشد راه به جایی نخواهیم برد.

محمدی زاده خاطر نشان کرد: مروری بر شرایط و موقعیت حوزه خلیج فارس ،‌ماموریت ها در ایران و 8 کشور عضو راپمی ضروری است و باید با نگاه تحلیلی و بررسی عمیق راه حل های اساسی را پیشنهاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه از سده های گذشته کانون توجه سلاطین و زمامداران موضوع محیط زیست بوده است، اظهار داشت: مرور بر اوضاع سیاسی و تاریخی خلیج فارس نشان می دهد خلیج فارس کانون بسیار ملتهب و مهم واستراتژیک کل منطقه است .

هرسال حدود 22 میلیون قطعه پرنده مهاجر در خلیج فارس زمستان گذرانی می کنند

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت اکوسیستم خلیج فارس گفت: 66 در صد ذخایر نفت جهان و 35 در صد از ذخایر گاز در حوزه خلیج فارس است. همچنین 60 در صد کل تبادل نفتی دریایی جهان در این ناحیه انجام می شود و تردد کشتی ها آنقدر بالاست که هر 6 دقیقه یک کشتی از منطقه عبور می کند.

محمدی زاده در ادامه گفت: در کل اکوسیستم دریای عمان و خلیج فارس یکهزار و 600 گونه ماهی ، 15 گونه میگو، 26 گونه پستاندار دریایی، 5 لاک پشت دریایی، 2 گونه مانگو ، بیش از 50گونه مرجانی وجود دارد.

به گفته محمدی زاده ، خلیج فارس دارای موقعیت ممتاز مسیر مهاجرت پرندگان است و هرسال حدود 22 میلیون قطعه پرنده مهاجر در این منطقه زمستان گذرانی می کنند.

ساخت سد بر رود خانه های حوزه عامل شوری بیش از حد خلیج فارس است

محمد جواد محمدی زاده در ادامه به کم شدن آب ورودی به خلیج فارس و عدم توازن بین آب شیرین و شور اشاره کرد و تصریح کرد: این کاهش آب ورودی به دلیل سدهایی است که در این حوزه احداث شده است.

وی ادامه داد: کاهش آب ورودی به حوزه خلیج فارس و عدم تلطیف و تبادل آب شور و شیرین را یک چالش مهم مطرح کرد و افزود: وزارت نیرو، وزارت کشاورزی ، سازمان هواشناسی باید در این موضوع حساسیت به خرج دهند.

محمدی زاده در ادامه به تاثیرات توسعه صنعتی بر خلیج فارس گفت: نفت، گاز، پتروشیمی ، پسابهای خانگی و کشاورزی شرایط نامطبوع برخی از رودخانه ها به دلیل بهره برداری نامطلوب منابع از جمله فعالیتهای توسعه ای تاثیر گذار در این منطقه است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست آلودگی نفتی، تخلیه فاضلاب صنعتی و خانگی، تخریب زیستگاه های ساحلی ، تخلیه پساب آب شیرین کن ، ورود گونه های مهاجم و غیر بومی، اعمال فشار بر اکوسیستم خلیج فارس بر اساس تغییرات اقلیمی را از اولویت ها و چالش های خلیج فارس عنوان کرد.

وی با اشاره به تاثیر گذاری خوب سازمان منطقه ای راپمی در منطقه گفت: ایران ظرفیت های علمی خوبی در حوزه خلیج فارس داراست.

پایگاه داده های مکانی 7 استان ساحلی در پاییز سال جاری رونمایی می شود

محمدی زاده از راه اندازی پایگاه داده‌های مکانی 7 استان ساحلی در پاییز سالجاری خبر داد و افزود: ایران آمادگی دارد در انجام مطالعات ارزیابی طرحهای زیست محیطی همکاری لازم را با کشور های عضو راپمی انجام دهد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین استاندارد تخلیه فاضلاب به دریای خزر خبر داد و اظهار داشت: راهنمای بیرون کشیدن کشتی از خلیج فارس از سوی معاونت محیط زیست دریایی تدوین شده است.

محمدی زاده به دستور کار قرار گرفتن تدوین راهنمای استقرار اسکراپ یا بازیافت کشتیها اشاره کرد و اظهار داشت: دستور العمل جابه جایی 32 هزار کلونی مرجانها تهیه شد و هیچ گونه آسیب به این مرجانها در اسکله شهید بهشتی وارد نشده است.

وی ادامه داد: راهنمای امداد و نجات پستانداران دریایی خلیج فارس و خزر تهیه شده و یک راهنمای گردشگری در این مناطق تهیه شده است.

محمدی زاده تاکید کرد: می بایست دستور العملهای زیست محیطی ضمیمه تمام پروژه های نفت و گاز باشد و کسب مجوز های لازم منوط به تهیه این دستور العمل است.

در پایان این برنامه از برگزیدگان جشنواره خبرنگاران محیط زیست دریایی با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست تجلیل شد.