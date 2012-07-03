اختصاص 310 میلیارد ریال اعتبار به کارخانه طلای زره شورای تکاب

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر سه شنبه در جریان بازدید از طرحهای صنعتی و عمرانی تکاب با بیان اینکه این شهرستان قطب اصلی تولید طلای کشور محسوب می شود، افزود: با هدف ایجاد ارزش افزوده و فرآوری این فلز با ارزش کارخانه زره شورای طلای تکاب در دست احداث بوده که 130 میلیارد ریال در سال گذشته و 180 میلیارد ریال طی سه ماهه اول سالجاری اعتبار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه با ظرفیت تولیدی 3 تن طلای خالص 24 عیار در سال هم اکنون با 52 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است، ادامه داد: این طرح جز 34 طرح مهر ماندگار آذربایجان غربی که امیدواریم با همکاری مجری طرح و مسئولان محلی شاهد افتتاح کارخانه تا پایان فعالیت دولت دهم باشیم.

استاندار آذربایجان غربی از اختصاص درصدی از تولیدات تکاب از جمله طلای تولیدی آن در جهت توسعه و آبادانی این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: برای توسعه و آبادانی تکاب تشکیل کمیته بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی مردم تکاب با اهمیت و ضروری است.

جلال زاده یادآور شد: کمیته ای متشکل از دستگاههای اجرایی ذی ربط از جمله اداره منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه ای، بازرسی استانداری و فرمانداری تکاب جهت ارائه طرحهای کارشناسانه در خصوص رفع مشکلات مختلف زیست محیطی مردم شهرستان فعالیت می کند.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به استانداردهای موجود و لزوم رسیدگی به مشکلات مردم منطقه، گفت: مسائل و مشکلات مردم شهرستان تکاب در چهارچوب قانون و در اسرع وقت مورد بررسی های دقیق و کارشناسانه قرار گرفته و به تمام آنها رسیدگی شده و طرحهای تولیدی و معادن و کارخانجات این منطقه باید با بکارگیری نیروی کار بومی نسبت به ارتقای سطح اشتغال اقدام کنند.