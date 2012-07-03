ورود 270 هزار خودرو به قم در آستانه نیمه شعبان

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم مجتبایی در نشست خبری که ظهر سه شنبه در دفتر نظارت همگانی 197 قم برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت بالای ایام نیمه شعبان برای مردم سراسر کشور، نشان دهنده وظیفه مهم ارگان ها در امر مدیریت این مراسم است و هر ساله در چنین ایامی سیر عظیمی از مشتاقان امام زمان(عج) راهی مسجد مقدس جمکران به عنوان محل میثاق با امام خود می شوند.

وی ادامه داد: این اتفاق فرصتی عظیم برای استان قم است تا بتوان از تمام ظرفیت ها موجود در این استان برای مدیریت و سازماندهی این رویداد مهم بهره برد و به همین منظور لازم است تا تمام مسئولین استانی در همه ابعاد وارد عرصه خدمت به مردم عزیز شوند.

مجتبایی افزود: در واقع ما امیدواریم تا در بخش های گوناگون بتوانیم مدیریت خوبی را داشته باشیم و فرماندهی نیروی انتظامی قم نیز تلاش دارد تا در پوشش های گوناگون انتظامی، اطلاعاتی، ترافیکی و حتی فرهنگی و عملیاتی به طور جدی وارد عمل شود.

وی با اضافه کرد: به همین منظور طی جلسات مختلفی که در روزهای گذشته برگزار شده است، یک تقسیم کاری بین بخش های گوناگون انتظامی صورت گرفته و مسئولیت ها و تعیین ماموریت های هر قسمت تفکیک شده است و مهمترین وظیفه ماموریتی نیروی انتظامی استان برای پوشش مناسب مراسم جشن نیمه شعبان، بخش انتظامی و ترافیکی است که برای این امر گشت هایی برای مناطق مختلف استان در نظر گرفته شده است.

فرمانده نیروی انتظامی قم تاکید کرد: برآورد ما این است که بیش از 2 میلیون نفر از مردم عزیز در روزهای نیمه شعبان وارد قم شوند و پیش بینی ما این است که بیش از 270 هزار وسیله نقلیه شامل انواع اتوبوس و خودروی سواری وارد استان و شهر قم می شوند.



وی با شاره به اینکه برای مدیریت خوب چنین شرایطی برنامه ترافیکی در دو بخش اصلی تنظیم شده است، گفت: بخش اول شامل کمربندی های استان می شود که طبق این برنامه خودروهای سنگین و کامیون ها با توجه به حجم زیاد خودروهای سواری، اجازه ورود به شهر و محورهای مرکزی شهر را نخواهند داشت.

وی در این باره گفت: از سه راهی سلفچگان خودروهایی که از سمت جنوب، غرب و شرق کشور قصد عبور از قم را دارند از طریق جاده ساوه به سمت تهران هدایت می شوند و از سمت شمال، خودروهایی که از تهران به سمت قم می آیند، به سمت اتوبان ساوه هدایت خواهند شد.

مجتبایی افزود: همچنین خودروهای سنگینی که از سمت کاشان به سمت قم در حرکت هستند، برای ادامه مسیر به سمت جاده استان های مرکزی و اصفهان هدایت می شوند.

وی ادامه داد: در بخش دوم، ترافیک درون شهری قم مد نظر قرار دارد و بر این اساس از ورودی عوارضی های استان و در قسمت جنوب هم از سمت سه راهی خرمشهر اتوبوس های مسافرتی بین شهری اجازه وارد شدن به خیابان های مرکزی شهر را ندارند.

مجتبایی در این باره گفت: از سمت گذر شمالی نیز این اتوبوس ها به سوی شهرک قائم و میدان ارتش هدایت می شوند و نیروی انتظامی برای اسکان مناسب این اتوبوس ها هشت پارکینگ در نظر گرفته است که ساماندهی و حفظ در این پارکینگ ها به عهده همکاران انتظامی و بسیج سپاه پاسداران قم خواهد بود.

وی اظهار داشت: همچنین نزدیک به 6 هزار نفر از نیروهای انتظامی، بسیجی، امدادی و خدماتی برای پوشش این مراسم در نظر گرفته شده است.

فرمانده نیروی انتظامی قم تاکید کرد: از جمله تذکرات نیروی انتظامی برای زائران و مهمانان شهر قم این است که از احداث چادر در اتوبان ها و راه های ورودی جمکران خودداری کنند و البته مامورین نیروی انتظامی هم از این امر ممانعت می کنند، همچنین ایستگاه های صلواتی در مسیر مسجد مقدس جمکران، حتی الامکان فضای تردد خودروها را مسدود نکنند.



وی با اشاره به اینکه یک فروند بالگرد ناجا در این ماموریت وارد استان می شوند و تلاش ما این است تا پوشش هوایی مناسبی هم داشته باشیم، گفت: در زمینه ورودی های مختص مسجد مقدس جمکران نیز برنامه ریزی شده است تا هیچ خودرویی به جز خودروهای انتظامی، امدادی و یا خودروهای مسجد جمکران وارد محیط اطراف مسجد نشوند.

مجتبایی در ادامه اضافه کرد: در اطراف مسجد پارکینگ هایی در نظر گرفته شده است تا زائران پس از پارک خودوری خود از طریق اتوبوس های در نظر گرفته شده به مسجد جمکران منتقل شوند و تقریبا این پارکینگ ها یه شکل پارکسوار در خواهند آمد.

وی با بیان اینکه محدودیت ترافیکی از صبح چهارشنبه، 14 تیر ماه آغاز و تا صبح جمعه، 16 تیر ادامه دارد و محدودیت ترافیکی برای این مراسم تا 48 ساعت پیش بینی شده است، گفت: بعد از مراسم همه محورها دارای ترافیک سنگین خواهند بود و با سایر نهاد ها و ارگان های استان هماهنگی های لازم برای تسریع در تردد خودورهای برگشتی صورت گرفت است.

وی در پایان گفت: امسال تلاش داشته ایم تا نیروهای مورد نظر برای برقراری نظم و امنیت جشن های نیمه شعبان در قم از نیروهای داخلی این استان باشند و از استان های دیگر تقاضای نیرو نکرده ایم.

