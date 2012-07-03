اجرای سیستم آبیاری نوین در 50 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه آبیاری تحت فشار و پایاب سد ساروق با اشاره به اینکه در 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان شیوه های نوین آبیاری تحت فشار اجرا می شود، افزود: شهرستان تکاب به عنوان یکی از شهرستانهای فعال بخش کشاورزی باید در زمینه اجرای این طرح برنامه ریزی و اقدام کند.

وی فاز مرکزی و اصلی پروژه آبیاری تحت فشار سد ساروق را جزو طرح های مهر ماندگار عنوان کرد و با بیان اینکه باید این پروژه تا پایان فعالیت دولت دهم به اتمام و بهره برداری برسد، ادامه داد: این پروژه در مساحتی بالغ بر 5 هزار و 600 هکتار در حال احداث است.

استاندار آذربایجان غربی مساحت فاز مرکزی پروژه آبیاری تحت فشار سد ساروق را یک هزار و 250 هکتار با هزینه 28 هزار میلیارد ریال دانست و اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ضمن ایجاد اشتغال برای 300 نفر، اهالی 11 روستای شهرستان تکاب از خدمات طرح بهره مند می شوند.

جلال زاده همچنین در جریان بازدید از روند توسعه و مقاوم سازی مصلی بزرگ بقیة الله (عج) تکاب ضمن تاکید بر لزوم حل هر چه سریعتر مسائل و مشکلات این طرح، افزود: باید با ارائه مشاوره های دقیق و کارشناسانه روند توسعه و مقاوم سازی این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام برسد.

پروژه‌ توسعه و مقاوم سازی مصلی بقیة الله شهرستان تکاب در مساحتی بالغ بر 2300 مترمربع زیربنا در حال حاضر از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.



کلنگ زنی پروژه‌ سایت مهر کارخانه تولید آسفالت و بتن شهرداری تکاب

همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی عملیات اجرایی ساخت پروژه‌ سایت مهر کارخانه تولید آسفالت و بتن شهرداری تکاب با مساحتی بالغ بر 5 هزار هکتار در کیلومتر 6 جاده تکاب – بیجار آغاز شد.

تولید آسفالت، دانه بندی شن و ماسه، تولید بتن آماده و قطعات بتنی از جمله تولیدات این مجموعه است و ظرفیت اسمی این سایت، تولید 100 تن شن و ماسه در ساعت، 120 تن آسفالت و 60 تن بتن آماده است.

کلنگ زنی سیلوی زرین گندم تکاب

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سفر یکروزه به شهرستان تکاب، کلنگ احداث سیلوی 30هزار تنی شهرستان تکاب را به زمین زد.

سیلوی زرین گندم تکاب با مساحتی بالغ بر 2 هزار هکتار و ظرفیت ذخیره سازی 30 هزار تن گندم با تصویب کارگروه اشتغال استان و اختصاص 2 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در مسیر دیوان دره بیجار و تکاب احداث می شود که می تواند گندم تولید شده در این شهرستانها را ذخیره کند.