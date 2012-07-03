به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کرباسی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان با بیان این خبر اظهار داشت: معمولا دلفین ها به پره قایق های حامل گردشگران گیر کرده و دچار آسیب می شوند.

وی افزود: یکی از راهکارهای نجات دلفین ها خاموش کردن موتور قایق ها بود اما در بسیاری از موارد دلفین ها از پشت به قایق ها نزدیک می شوند.

کرباسی به رییس سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داد تا با کمک های مالی این سازمان جوامع محلی به قایق های بدون پروانه نظیر جت اسکی مجهز شوند تا از بروز صدمه به دلفین ها جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای وارده به اکوسیستم خلیج فارس، گفت: ممکن است این اکوسیستم تا به حال تاب و تحمل فشارهای وارده را داشته باشد اما نباید روند تخریب ها ادامه یابد.

معاون محیط زیست دریایی بیان داشت: خلیج فارس تا کنون در مقابل فشارها از خود واکنش نشان نداده اما ممکن است به یکباره حیات خود را از دست بدهد.

وی استفاده از مشارکت های مردمی و آموزش مدیران در رده های بالا را بهترین راهکار برای حفظ محیط زیست دانست و افزود: مدیران به قدری در ارتباط با مسایل زیست محیطی باید آگاه شوند که هزینه های زیست محیطی اجرای طرح های خود را از بدو امر پایه ریزی کنند.