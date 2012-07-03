تصویب یک فوریت طرح حفاظت از پارک اکولوژیک پردیسان/ اعتراض شدید ابتکار

به گزارش خبرنگارمهر، معصومه ابتکار در جلسه علنی امروز با مطرح کردن یک فوریت طرح حفاظت از پارک اکولوژیک پردیسان گفت: براساس مصوبه سال 88، دولت به سازمان حفاظت محیط زیست این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز بخشی از این پارک را به فروش برساند.

وی با بیان اینکه متاسفانه این مصوبه همچنان پابرجاست تصریح کرد: فروش این پارک می‌تواند آسیب و تبعات جدی داشته باشد و در آینده شاهد فروش سایر پارک‌ها باشیم و حتی ممکن است شهرداری تهران بخواهد این سیاست را اعمال کند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه پیشنهاد شورای شهر مبنی بر لغو این مصوبه و حفظ این پارک است تصریح کرد: از دولت می‌خواهیم این مصوبه را لغو کند و حتی در صورت نیاز شهرداری تهران در مدیریت این پارک اعتباراتی را در نظر گیرد تا سازمان در مدیریت آن مشکل اعتباری نداشته باشد.

ابتکار تاکید کرد: طرح مذکور منطقی و خیرخواهانه است و تاکید داریم حتما دولت مصوبه فروش پارک پردیسان خود را لغو کند.

علی رضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز با تایید گفته‌های ابتکار گفت: گویا سرمایه گذاری پیدا شده و خواهان سرمایه گذاری در این بوستان است قطعا بخش خصوصی از فضای سبز درآمدی نخواهد داشت و هیچ تعهدی وجود ندارد که این بوستان از بین برود.

وی ادامه داد: این بوستان پارک ملی و متعلق به تمام ایرانیان است از این رو رسانه‌ها نسبت به حفظ آن اطلاع رسانی کنند.

پروین احمدی‌نژاد دیگر عضو شورا نیز در این باره گفت: مشخص نیست بوستان به بخش خصوصی واگذار شده یا تغییر کاربری یافته است البته این مسئله نگران کننده است اما بهتر بود که در این جلسه از مسئولان سازمان محیط زیست و یا دولتی برای ارائه توضیحات دعوت می‌شد.

حسن بیادی که در غیاب مهدی چمران ریاست شورا را برعهده داشت نیز تصریح کرد: یک فوریت این طرح پس از تصویب در کمیسیون‌ها بررسی و در صورت نیاز از سازمان حفاظت زیست دعوت می‌شود.

یک فوریت این طرح با رای تمامی حاضران جلسه به تصویب رسید.