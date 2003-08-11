علي رغم اصرار استقلاليها به پرسپوليس مي روم

به گزارش خبرنگار "مهر" جواد كاظميان با تاييد اين مطلب خاطر نشان كرد: ازدوران كودكي به تيم پرسپوليس وستارگانش علاقه مند بودم و اكنون بسيار خوشحالم كه پيراهن اين تيم پرطرفداررا بر تن مي كنم.

كاظميان با اشاره به درخواست ساير تيمهاي ليگ برتر گفت: استقلاليها بسيار مايل بودند كه به اين تيم بپيوند م و تمام شرايط مالي مرا قبول كردند، ولي با توجه به علاقه ام به پرسپوليس و قولي كه به آقاي آروني داده بودم به پرسپوليس مي روم. هر چند قرار است فردا توافق نهايي حاصل شود، اما من مشكل ندارم و اگر اتفاق خاصي نيافتد فردا با حضور در دفتر هيات فوتبال تهران وعقد قرار داد رسمي، پرسپوليسي مي شوم.

وي افزود: اميدوارم براي پرسپوليس بازيكن مثمرثمري باشم و بتوانم رضايت مربيان وهواداران را جلب كنم. جواد كاظميان در ادامه بگوويچ را مربي با دانش و توانمند دانست و تصريح كرد: نيازي نمي بينيم كه درباره عملكرد بگوويچ نظري بدهم، زيرا فوتبال ايران كارنامه اين مربي كروات را بهترازهركسي مي داند. بگوويچ مي تواند پرسپوليس را به افتخارات بزرگي برساند.

شايان ذكر است: جواد كاظميان صبح امروز با مراجعه با باشگاه سايپا و پرداخت 3 ميليون تومان با اين باشگاه تسويه حساب كرد و رضايت نامه اش را دريافت كرد. قرار است وي فردا پس از حضور در دفتر آروني وانجام صحبتهاي نهايي به اتفاق قائم مقام باشگاه پرسپوليس در دفتر هيات فوتبال تهران حضور يافته وقراداد رسمي خود را با پرسپوليس عقد نمايد.

گفته مي شود : جواد كاظميان روز پنج شنبه طي مراسم ويژه اي جلسه معارفه خود را بامسوولان، مربيان وبازيكنان پرسپوليس انجام دهد وباحضوردرتمرينات اين تيم خود رابراي شروع يك فصل جديد باپيراهن پرسپوليس آماده كند.