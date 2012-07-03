تیم فوتبال گالاتاسرای به دنبال جذب برباتوف

به گزارش خبرگزاری مهر، برباتوف که فصل گذشته تنها 5 بازی در لیگ برتر برای یونایتد انجام داد اکنون مورد توجه چندین باشگاه اروپایی از جمله پاری سن ژرمن و گالاتاسرای قرار گرفته است.

مدیر برنامه های برباتوف اعلام کرده این بازیکن از پیشنهاد پاری سن پرمن استقبال می کند اما به نظر می رسد علاقه گالاتاسرای به جذب این مهاجم اسبق تاتنهام جدی تر است.

"اونال آیسال" رئیس باشگاه گالاتاسرای گفت: برباتوف مهاجم فوق العاده ای است. امیدوارم او به جمع ما اضافه شود اما تصمیم نهایی را فاتح تریم سرمربی تیم می گیرد.

برباتوف که در سال 2008 از تاتنهام به منچستریونایتد پیوست تا به حال در 149 بازی برای این تیم 57 گ به ثمر رسانده و در فصل 11-2010 که یونایتد عنوان قهرمانی لیگ برتر را کسب کرد بهترین گلزن رقابتها شد.