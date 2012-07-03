جنگ سوریه به روایت ماهاتیر محمد / طرح یک راهکار مهم برای آینده دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهاتیر محمد در وبلاگ خود در این باره می نویسد: من در حال تماشای برنامه ای تحت عنوان "جنگ در سوریه" در شبکه تلویزیونی "الجزیره" بودم که شدیدا احساس اندوه و افسردگی کردم. در آنجا جنگی در جریان است که سوری ها به وحشتناک ترین وضع هموطنان خود را می کشند و اگر ما گزارش ها را باور کنیم باید قبول کنیم که نیروهای دولتی به رهبری بشار اسد برای ماندن در قدرت مردم این کشور را می کشند.

وی می نویسد: شما در تلویزیون فریاد و شلیک گلوله و صدای انفجاررا می شنوید. اینطور فرض می شود که نیروهای دولتی در حال شلیک و منفجر کردن مکان هایی هستند که سوری های بی گناه در آنجا زندگی می کنند. آنگاه تصاویری از اجساد خونین کودکان و بزرگسالان نشان داده می شود که تشییع جنازه می شوند و باید تصور کرد که اینها قربانیان حملات نیروهای دولتی هستند.

وی ادامه داد: یک ایستگاه تلویزیونی با بمب مورد حمله قرار می گیرد و چند نفر کشته می شوند . به ما گفته می شود که این تلویزیون طرفدار اسد است و بمباران از سوی مخالفانش صورت گرفته است. اما به ما همچنین گفته می شود که ممکن است نیروهای دولتی در پس این بمب گذاری باشند تا مخالفان را مورد سر زنش قرار دهند. آنچه که روشن است این است که شورشیان به خوبی مسلح شده اند آنها از چند جا تسلیحات به دست می آورند. افرادی که برای آنها تسلیحات فراهم می کنند باید علاقه زیادی به سقوط اسد داشته باشند.

وی در پاسخ به "اینکه اینها چه کسانی هستند؟" می نویسد: من فکر می کنم که اسرائیل و متحدین آن خیلی علاقه به سقوط بشار اسد هستند. نیازبه فکر نیست که اسرائیل و متحدینش حامیان شورشیان هستند. زیرا که این رژیم بلندی های جولان را در اشغال دارد.

ماهاتیر محمد با طرح این پرسش که"اگر دولت سوریه باید خلع سلاح بشود چرا نباید شورشی ها خلع سلاح شوند؟" می نویسد: من تردیدی ندارم که بشار باید شکست بخورد آنها او را البته در یک میدان جنگ خواهند کشت. بنابراین ما چه باید بکنیم؟ سازمان ملل باید هر دو طرف را خلع سلاح و با شرکت هر دو طرف و تحت نظارت گروههای بی طرف انتخابات عمومی برگزار کند. باید اجازه بدهیم که سوری ها مشکلشان را خودشان حل کنند. هیچ قدرت خارجی اعم ازغرب یا شرق نباید درامور داخلی آنها دخالت کند و هیچ اقدام تلافی جویانه ای هم پس از پایان تنش ها نباید باشد.