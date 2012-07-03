ساماندهی پایه های اول تا ششم ابتدایی ساری انجام شد

نورا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون 102 جلسه توسط کمیته ها و کارگروه های اصلی این اداره در راستای نظام آموزشی ابتدایی تشکیل شده است.



وی با بیان اینکه از 218 نفر متقاضی تدریس در پایه ششم 89 نفر با شرکت در آزمون و انجام مصاحبه برگزیده شدند افزود: ساماندهی تمامی پایه های اول تا ششم انجام شده است.



محمودیان با اشاره به اینکه جشن آغاز پایه ششم شهریور ماه برگزار خواهد شد افزود: 21 کلاس مختلط پایه ششم در روستاها جداسازی شده اند.



وی با بیان اینکه تمام کلاس های پایه ششم در روستاها توسط دهیاران و شوراها هوشمندسازی می شوند اظهار داشت: در شهرها کلاس های پایه ششم با همت و مشارکت اولیا هوشمند خواهند شد.



محمودیان تصریح کرد: دو مدرسه قرآنی به مدارس این ناحیه افزوده شد.



وی افزود: هشت نفر از مدرسان مجرب این ناحیه در شش گروه درسی در کلاسهای دوره تامین مدرسی پایه دوم و ششم در تهران شرکت کردند.