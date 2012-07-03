ایجاد 386 هزار فرصت شغلی در استان تهران/ 452 تعاونی فعال در فیروزکوه

داریوش همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برش شهرستانی و دستگاهی ایجاد اشتغال به زودی به شهرستان های استان تهران ابلاغ می شود و اعتبارات مشاغل خانگی در سال 91 پابرجاست.

وی بیان داشت: سایت tkm.mcls.gov.ir در سال 91 برای ثبت نام کارجویانی که مدارک و مهارت های کشاورزی داشته یا علاقه مند به کشاورزی هستند، در راستای طرح توسعه کشاورزی راه اندازی شده که علاقه مندان با مراجعه به سایت ثبت نام می شوند.

افتتاح ورزشگاه کارگران با اعتبار 15 میلیارد ریال

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه بیان داشت: ورزشگاه کارگری فیروزکوه با اعتبار 15 میلیارد ریال در 2200 متر مربع زمین تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی از واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی که در سال 90 ثبت نام کرده اند نیز خبر داد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه افزود: با توجه به ادغام وزارت تعاون که خیلی سریع انجام شد، از نظر ستادی و شهرستانی خیلی زود ادغام صورت گرفت که استان تهران پیشرو این ادغام بود.

فعال بودن 452 تعاونی در فیروزکوه

وی یادآور شد: با توجه به ادغام وزارت کار و تعاون، برنامه های ویژه ای برای پالایش و فعال سازی تعاونی های ثبت شده در دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر این تعاونی ها به 452 عدد رسیده است.

همدانی تشویق فعالان تعاونی ها به صورت ارائه تسهیلات را نیز از جمله برنامه های این اداره دانست و گفت: رسیدگی و برطرف کردن مشکلات تعاونی های غیر فعال در دستور کار قرار دارد.