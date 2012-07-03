منافقین تا پیش از ماه رمضان اشرف را ترک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ندای حقیقت، براساس توافقات صورت گرفته اولیه بین گروهک تروریستی منافقین وسازمان ملل، قرار است باقیمانده اعضای گروهک منافقین تا پیش ازشروع ماه مبارک رمضان در قالب دو گروه ششصد نفره پادگان تروریستی اشرف را ترک کنند.

بر اساس توافق یاد شده تنها پنجاه نفراز اعضای منافقین جهت تعیین تکلیف برخی از اجناس وتاسیسات موجود درپایگاه مذکورخواهند ماند.

در همین ارتباط دراواخر هفته گذشته مارتین کوبلر برای ملاقات وتبادل نظر با مسئولان منافقین در اروپا راهی فرانسه گردیده بود.

علیرغم کارشکنی های گوناگون منافقین برای ایجاد وقفه در مسیر انتقال باقیمانده اعضای سازمان منافقین از اشرف به کمپ ترانزیت (لیبرتی) در حال حاضر این گروهک تروریستی به دلیل موضع قاطع دولت عراق برای تخلیه اشرف و عدم همراهی وحمایت حامیان غربیشان بناچارمجبور به تن دادن به خروج از اشرف می باشند.