  1. ورزش
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

میراسماعیلی برای حضور انتخابات فدراسیون جودو ثبت نام کرد

میراسماعیلی برای حضور انتخابات فدراسیون جودو ثبت نام کرد

مدیر تیم های ملی جودو صبح امروز برای حضور در انتخابات فدراسیون جودو ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون جودو در حالی عصر فردا به پایان می رسد که صبح امروز آرش میراسماعیلی  با حضور در دبیرخانه این فدراسیون مدارک خود را تحویل داد و ثبت نام کرد.

پیش از میراسماعیلی ، محمد علی رستگار سرپرست فدراسیون و مهرداد حسن زاده جدی ترین منتقد سالهای اخیر فدراسیون جودو نیز ثبت نام کرده بودند. تاکنون زمان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون جودو مشخص نشده است.

پیش بینی می شود فردا در آخرین روز ثبت نام نیز نفرات دیگری نیز برای ثبت نام راهی فدراسیون جودو شوند.

کد مطلب 1641513

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