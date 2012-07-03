محوریت طرح حجاب و عفاف وزارت کشور است نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، سیدمحمد حسینی که در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارشی در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی حضور یافت .

وی طی سخنانی با بیان این که وزارت ارشاد در حال حاضر محوریت ساماندهی حجاب و عفاف را به عهده ندارد، گفت: سازمانهای مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اولویت اصلی کارشان را بحث حجاب و عفاف قرارداده اند. درشورای فرهنگ عمومی که وزیر ارشاد رئیس آن است اولویت اصل حجاب و عفاف است تا دستگاه ها اقدامات خود را پیرامون این محور تنظیم کنند.

وی افزود: در بحث کتاب اقدامهای لازم انجام شده است و کتابهای مربوط به این بحث در سراسر کشورترویج شده‌اند ومتقابلا با کتابهایی که مروج فرهنگ غرب است برخورد شده است.

وزیر فرهنگ وارشاد گفت: در هیات نظارت بر مطبوعات با مروجین و متخلفانی که فرهنگ غرب را اشاعه می کنند برخورد می شود. ازطرف نمایندگان عنوان شد که اعتقادی به اجرای طرح عفاف و حجاب دردولت وجود ندارد بنده که جرات نمی کنم درباره شخصی چنین جملاتی را به کار برم و فکر نمی کنم فرد مسئولی باشد که به پیاده شدن احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد.

حسینی گفت: حتی در مراسمی که کشور ترکیه به مناسب هفته فرهنگی این کشور برگزار شد و یکی از نمایندگان مجلس نیز حضور داشت یکی ازمجریان متبحر که به چند زبان هم مسلط بود اما حجاب مناسبی نداشت تذکرات لازم به وی داده شد که نشان می‌دهد در خارج از کشور هم نظارت می شود چه برسد به داخل.

وی با تاکید براین که در همه حوزه ها باید با جدیت وجامعیت رفتارکرد٬ افزود: در سینما اگر جریان خاصی وارد شده است باید جلوی آن گرفته شود تا جوانان انقلابی و مذهبی بتوانند درسینما حرکتی انقلابی داشته باشند. این جریان سینمایی از ابتدای انقلاب به گونه ای رفتار کرد که در تمام دوره ها از اموال بیت المال استفاده کند و بعضا فیلم های خلاف نظام ساخته شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برگزاری نمایشگاه های وزارت فرهنگ و ارشاد گفت: در چنین نمایشگاه هایی با تمام دستگاه ها هماهنگ شد و حجاب و عفاف به خوبی رعایت شد و شما نمونه ای از نمایشگاه ها را بیاورید که حجاب رعایت نشده است.

وی گفت: ۱۳ هزار و ۳۰۰ کانون فرهنگی هنری در کل کشور داریم یکی از دغدغه های اصلی این کانون ها حجاب و عفاف است که در دستور کار دارند.

حسینی روند موجود در سینما را روندی رو به بهبود خواند و گفت: کارهای فاخری با موضوع دفاع مقدس و شخصیت های انقلابی در حال ساخت است که بسیاری از این فیلم ها به عهده استان ها گذاشته شده است. شما فکر می کنید تمام فیلمنامه هایی که به ارشاد ارسال می شود، مجوز می گیرند؟ نیمی از فیلم هایی که به ارشاد می آید به دلیل این که مغایر با شئونات جامعه اسلامی می دانیم سلب مجوز می شود و حتی وقتی فیلمی که در جشنواره اکران می شود در سینماهای کشور اجازه اکران پیدا نمی کند هر چند که کارگردان این فیلم چهره ای به ظاهر انقلابی و موجهی داشته باشد. بسیاری از فیلم هایی که اکران می شود موارد اصلاحی دارد و یکی از فیلم هایی که در روزهای اخیر موقعیت اکران دارد ۱۷ مورد اصلاحیه دارد ولی ذهنیت افراد در همان محتوای جشنواره است.

وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: اصلاح تابلوی سردر ۱۵۰۰ واحد صنفی در تهران انجام شده است و ارجاع ۷۳۷ واحد صنفی به پلیس اماکن تهران را داشته ایم که از حروف لاتین استفاده شده است و این موارد در حال اصلاح است و نسبت به ورود حروف لاتین هیچ کس بی تفاوت نیست.

وی با بیان این که در ورود کالاهای خارجی هم اقدامات مناسبی در حال انجام است، گفت: البته در این زمینه اختلاف نظرهایی با وزارت صنعت داریم که باید برای تبلیغات چنین کالاهایی گفت وگو و مذاکره شود تا خدا نکرده افراط و تفریط هایی در این زمینه صورت نگیرد.

حسینی افزود: یک هفته مانده به ماه مبارک رمضان نمایشگاه قرآن در مصلای بزرگ تهران برگزار می شود که نظیر چنین نمایشگاهی هیچ جای دنیا برپا نمی شود.

وی گفت: در شرایط کنونی که مقام معظم رهبری هم تاکیدات فراوانی به رواج کتابخوانی و ترجمه ها داشتند اقدامات زیادی انجام شده است و کتاب ها با توزیع مناسب در اختیار مردم قرار گرفته است. دشمنان در حال طرح ریزی و برنامه ریزی عمیقی برای هجوم فرهنگ هستند و چنانچه سازوکار مناسب برای مقابله با دشمن سازماندهی نشود، توان مقابله با آن وجود نخواهد داشت.