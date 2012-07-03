  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

ترابی خبر داد:

کاهش پرونده های تخلفات در اراضی ملی دامغان

کاهش پرونده های تخلفات در اراضی ملی دامغان

دامغان – خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان دامغان از کاهش پرونده های تخلفات در اراضی ملی با ایجاد یگان حفاظت در منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی پیش از ظهر روز سه شنبه در دیدار با رئیس و پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در محل دادگستری این شهرستان به نقش و جایگاه یگان حفاظت منابع طبیعی پرداخت و اظهار داشت: تشکیل و راه اندازی یگان حفاظت در منابع طبیعی و آبخیزداری از آرزوهای دستگاه قضایی است که الحمدالله این موضوع تحقق پیدا کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی قبل از تشکیل یگان حفاظت در منابع طبیعی دچار مشکلاتی بود ولی با ایجاد و راه اندازی این یگان مشکلات به حداقل رسید.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان گفت: کار پیشگیری از تخلف در عرصه های ملی از وظایف ذاتی یگان حفاظت در منابع طبیعی محسوب می شود.

وی از منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان یکی از بازوان اصلی دستگاه قضایی یاد کرد و افزود: یگان حفاظت در منابع طبیعی و آبخیزداری از یگان های تخصصی و دارای نیروهای با تجربه است و در جهت وظایف و ماموریت های محوله گام بر می دارد.

ترابی تصریح کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری یک نعمت برای دستگاه قضایی است و در جهت حفاظت از عرصه های ملی تلاش می کند.

رئیس دادگستری شهرستان دامغان اضافه کرد: اجرای قانون باید در سرلوحه کار منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و در برخورد با متخلفان اراضی ملی با جدیت حرکت کند و هیچگونه ترسی به خود راه ندهد.

وی افزود: دستگاه قضایی از حامیان اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری در برخورد و مقابله با متخلفان در اراضی ملی است.

ترابی حفظ اراضی ملی را واجب دانست و اظهار داشت: همه ما باید در حفظ اراضی ملی کوشا باشیم و این نعمت خدادادی را به نسل های آینده منتقل کنیم.

وی به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: این اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک کار با ارزش به حساب می آید.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان اضافه کرد: سند های مالکیت برای اراضی ملی دارای نقشه و کروکی بوده و جدای از سندهای قبلی و تک برگی است.

وی گفت: باید منابع طبیعی و آبخیزداری بکوشد دست زمین خواران به عرصه های ملی را کوتاه کند و دستگاه قضایی نیز تمام توان و تلاش خود را در جهت همراهی و همکاری با یگان حفاظت منابع طبیعی به کار می گیرد.

در ابتدای این دیدار رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان نیز اظهار داشت: منابع طبیعی و آبخیزداری در حفظ و نگهداری مراتع و بحث انفال وظیفه سنگین بر عهده دارد.

حسین شوکتی نیا افزود: منابع طبیعی بستر و تکیه گاه توسعه و پیشرفت جامعه بوده و از جایگاه وسیعی برخوردار است.

وی از همراهی و همکاری مجموعه دستگاه قضایی در شهرستان دامغان با منابع طبیعی و آبخیزداری در برخورد با متخلفان و صدور آرای قاطع تقدیر کرد.

کد مطلب 1641518

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها