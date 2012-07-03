کاهش پرونده های تخلفات در اراضی ملی دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی پیش از ظهر روز سه شنبه در دیدار با رئیس و پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در محل دادگستری این شهرستان به نقش و جایگاه یگان حفاظت منابع طبیعی پرداخت و اظهار داشت: تشکیل و راه اندازی یگان حفاظت در منابع طبیعی و آبخیزداری از آرزوهای دستگاه قضایی است که الحمدالله این موضوع تحقق پیدا کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی قبل از تشکیل یگان حفاظت در منابع طبیعی دچار مشکلاتی بود ولی با ایجاد و راه اندازی این یگان مشکلات به حداقل رسید.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان گفت: کار پیشگیری از تخلف در عرصه های ملی از وظایف ذاتی یگان حفاظت در منابع طبیعی محسوب می شود.

وی از منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان یکی از بازوان اصلی دستگاه قضایی یاد کرد و افزود: یگان حفاظت در منابع طبیعی و آبخیزداری از یگان های تخصصی و دارای نیروهای با تجربه است و در جهت وظایف و ماموریت های محوله گام بر می دارد.

ترابی تصریح کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری یک نعمت برای دستگاه قضایی است و در جهت حفاظت از عرصه های ملی تلاش می کند.

رئیس دادگستری شهرستان دامغان اضافه کرد: اجرای قانون باید در سرلوحه کار منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و در برخورد با متخلفان اراضی ملی با جدیت حرکت کند و هیچگونه ترسی به خود راه ندهد.

وی افزود: دستگاه قضایی از حامیان اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری در برخورد و مقابله با متخلفان در اراضی ملی است.

ترابی حفظ اراضی ملی را واجب دانست و اظهار داشت: همه ما باید در حفظ اراضی ملی کوشا باشیم و این نعمت خدادادی را به نسل های آینده منتقل کنیم.

وی به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: این اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک کار با ارزش به حساب می آید.

رئیس شورای قضایی شهرستان دامغان اضافه کرد: سند های مالکیت برای اراضی ملی دارای نقشه و کروکی بوده و جدای از سندهای قبلی و تک برگی است.

وی گفت: باید منابع طبیعی و آبخیزداری بکوشد دست زمین خواران به عرصه های ملی را کوتاه کند و دستگاه قضایی نیز تمام توان و تلاش خود را در جهت همراهی و همکاری با یگان حفاظت منابع طبیعی به کار می گیرد.

در ابتدای این دیدار رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان نیز اظهار داشت: منابع طبیعی و آبخیزداری در حفظ و نگهداری مراتع و بحث انفال وظیفه سنگین بر عهده دارد.

حسین شوکتی نیا افزود: منابع طبیعی بستر و تکیه گاه توسعه و پیشرفت جامعه بوده و از جایگاه وسیعی برخوردار است.

وی از همراهی و همکاری مجموعه دستگاه قضایی در شهرستان دامغان با منابع طبیعی و آبخیزداری در برخورد با متخلفان و صدور آرای قاطع تقدیر کرد.