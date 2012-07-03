نور افشانی آسمان قم در شب میلاد حضرت صاحب الزمان(عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت: با انجام موافقت و تأئید شورای تأمین استان و هماهنگی های صورت گرفته، در شب ولادت با سعادت منجی عالم بشریت، حضرت مهدی صاحب الزمان(عج)، شاهد نورافشانی آسمان شهر قم خواهیم بود.

سید محمد موسوی منش در ادامه گفت: ترتیبی اتخاذ شده تا با پرتاب راکت های نور افشانی برد بالا با ارتفاع بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر و از فراز قله کوه حضر، اجرای نور افشانی از تمام سطح شهر قابل رویت باشد.



وی خطاب به شهروندان افزود: با توجه به اینکه برنامه نورافشانی آسمان از هر لحاظ عاری از خطر است، لذا از شهروندان محترم تقاضا داریم با مسئولان مربوطه در زمان اجرای برنامه مذکور همکاری کرده و جهت کم کردن خطر های احتمالی از نزدیک شدن به محل پرتاب راکت های نور افشانی جداً خودداری کنند.



وی ادامه داد: برنامه نور افشانی آسمان شهر قم در ساعت ۲۱ چهارشنبه ۱۴ تیرماه در ارتفاعات کوه خضر نبی(ع) اجرا خواهد شد.



حضور اداره کل کتابخانه های عمومی در مسجد مقدس جمکران



کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم گفت: در این غرفه 60 هزار بروشور مسابقه بزرگ کتاب شناسی مهدویت بین زائران توزیع خواهد شد.



احمد آراسته فرد افزود: شرکت کنندگان پاسخ های خود را می توانند به غرفه های فرهنگی مسجد مقدس جمکران تا 16 تیرماه و یا به یکی از کتابخانه های عمومی تحویل دهند.

وی ادامه داد: در این غرفه، کتاب هایی با موضوع مهدویت و انتظار در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است و جهت مطالعه به زائران معرفی می شود.



برگزاری دومین سمینار هموویژلانس



سمینار هموویژلانس با هدف آشنایی پرسنل درمانی بیمارستان های استان با نحوه اجرای این طرح در مراکز درمانی تشکیل می شود.



در این سمینار یک روزه مباحث علمی همچون اهمیت اجرای طرح مراقبت از خون، موارد مصرف خون و فرآورده های آن، نحوه تزریق صحیح خون و فرآورده و عوارض تزریق خون توسط سخنرانان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.