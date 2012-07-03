عکس های پیشگیری از اعتیاد در قاب های نگارخانه دلیجان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 40 عکس که به اعتیاد به انواع مواد مخدر، و معضلات مصرف آن پرداخته در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مسئول این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این نمایشگاه به منظور آشنایی و آکاهی جوانان با معضلات اعتیاد و عوامل آن برگزار شده است.

حمید صادقی با بیان اینکه پیشگیری از این معضل اجتماعی فعالیت های فرهنگی گسترده ای را می طلبد، افزود: برای مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی تمامی نهادهای متولی باید تعامل جدی با یکدیگر داشته باشند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته دایر است.