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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

عکس های پیشگیری از اعتیاد در قاب های نگارخانه دلیجان قرار گرفت

عکس های پیشگیری از اعتیاد در قاب های نگارخانه دلیجان قرار گرفت

دلیجان - خبرگزاری مهر: در نمایشگاهی با عنوان پیشگیری از اعتیاد، عکس هایی با این موضوع در قاب های نگارخانه غدیر دلیجان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 40 عکس  که به اعتیاد به انواع مواد مخدر، و معضلات مصرف آن پرداخته در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مسئول این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این نمایشگاه  به منظور آشنایی و آکاهی جوانان با معضلات اعتیاد و عوامل آن برگزار شده است.

حمید صادقی با بیان اینکه پیشگیری از این معضل اجتماعی فعالیت های فرهنگی گسترده ای را می طلبد، افزود: برای مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی تمامی نهادهای متولی باید تعامل جدی با یکدیگر داشته باشند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته دایر است.

کد مطلب 1641520

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