770 بیمار مبتلا به ایدز تحت پوشش بهزیستی/ افزایش باشگاههای مثبت ویژه مبتلایان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید رضازاده در نشست خبری روز سه شنبه افزود: به افراد دارای بیماری ایدز از طریق باشگاههای مثبت خدمات ارائه می شود و همچنین حمایتهای اجتماعی، معیشتی و ...نیز از دیگر اقداماتی است که برای آنان انجام میشود.

وی گفت: در باشگاههای مثبت خدمات از طریق خود افراد مبتلا به اعضای باشگاه انجام می شود بطوریکه آنان تاثیر گذاری بیشتری نسبت به افراد سالم دارند.

دبیر کمیته پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی تاکید کرد: ارائه آموزشهای پیشگیرانه، خدمات مشاوره و ... ازجمله اقداماتی است که به افراد مبتلا به ایدز انجام می گیرد.

وی با اشاره به ارائه یاری برگ به باشگاههای مثبت گفت: افراد مبتلا می توانند از طریق باشگاههای مثبت یاری برگ دریافت کرده و با آن از خدمات رایگان مراکز مشاوره بهره مند خواهند شد.

رضا زاده تاکید کرد: هدف ما در سال جاری پیشگیری از موج سوم ایدزاست که از طریق افراد دارای اچ آی وی مثبت بویژه زنان منتقل می شود و در همین راستا برنامه های پیشگیرانه در دستور کار داریم.

به گفته وی ،همچنین آموزش معتادان پر خطر ، کودکان کار و خیابان ، مربیان ، همتایان در دستور کار قرار دارد و در این زمینه 4 کتاب آموزشی نیز تدوین شده است.

وی از راه اندازی سایت مربوط هب ایدز در سازمان برای اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی خبر داد.