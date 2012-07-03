  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

هادیان خبر داد:

هزینه سالانه 3 میلیارد ریال برای توسعه ورزش همگانی در استان سمنان

هزینه سالانه 3 میلیارد ریال برای توسعه ورزش همگانی در استان سمنان

دامغان – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از هزینه سالانه 3 میلیارد ریال برای توسعه ورزش همگانی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همت هادیان ظهر روز سه شنبه در نشست بررسی و مشکلات ورزش همگانی استان سمنان در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان با اشاره به هزینه سالانه 3 میلیارد ریال برای توسعه ورزش همگانی در استان سمنان، اظهار داشت: در استان سمنان 48 کمیته ورزش همگانی فعال است.

وی افزود: توسعه ورزش همگانی سلامت خانواده را به همراه دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان یادآور شد: توسعه ورزش همگانی در استان سمنان از اهداف اصلی اداره کل ورزش و جوانان این استان است.

هادیان خاطر نشان ساخت: در استان سمنان بر اساس آمارهای موجود 60 هزار نفر ورزش می کنند.

وی گفت: 34 هزار ورزشکار در استان سمنان تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند.

بنا بر این گزارش: در این نشست برنامه ها، مسائل و مشکلات ورزش همگانی استان سمنان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان این استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1641532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها