  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

فتحی‌پور در گفتگو با مهر:

ادغام موسسات سهامی عام بدون رضایت سهامداران خلاف است

ادغام موسسات سهامی عام بدون رضایت سهامداران خلاف است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید موسسات مالی و اعتباری که مجوز دارند را دستخوش تغییر یا ادغام کند، گفت: ادغام موسسات سهامی عام با زور یا دستور و بدون رضایت سهامداران خلاف است.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص برنامه این کمیسیون برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری نباید موسساتی که مجوز دارند را دوباره دستخوش تغییر یا ادغام کند بلکه باید مراکز بدون مجوز را ساماندهی کند.
 
وی ادامه داد: موضوع دیگر رضایت سهامداران در انجام امور مربوط به موسسات سهامی عام است که این کار باید با تفاهم باشد، اینکه به زور یا دستور بخواهند موسسات را ادغام کنند خلاف است.
 
به گفته فتحی پور کمیسیون اقتصادی مجلس عصر امروز با حضور روسای کمیسیون های قضایی، امنیت ملی ، اجتماعی و برنامه و بودجه و همچنین مسئولان بانک مرکزی نسبت به نحوه ادغام موسسات مالی و اعتباری و ساماندهی آنها تبادل نظر و تصمیم گیری می کند.
 
کد مطلب 1641533

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