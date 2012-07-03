به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافتند که افزایش تعداد فنجانهای قهوه کافئین دار می تواند خطر ایجاد کارسینوم سلول بازال را به عنوان شایع ترین نوع سرطان پوست، کاهش دهد.

دکتر جیلی هان استاد یار بیمارستان برایگهام و زنان در آمریکا اظهار داشت: اطلاعات ما نشان می دهد که با افزایش تعداد فنجانهای قهوه کافئین دار در روز می تواند خطر ابتلا به کارسینوم سلول بازال را کاهش دهید.

این تحقیق نشان می دهد که قهوه کافئین دار خطر شایعترین نوع سرطان را کاهش می دهد

این درحالی است که محققان این تحقیق اظهار داشتند که توصیه نمی کنند صرفا براساس این اطلاعات افزایش دهید.

وی افزود: اما نتایج این تحقیق نشان می دهد که کارسینوم سلول بازال در فهرست بیماریهایی قرار دارد که خطر آن با افزایش و کاهش میزان قهوه ارتباط دارد. این فهرست دربرگیرنده شرایطی با تبعات جدی منفی سلامتی چون دیابت نوع 2 و بیماری پارکینسون است.

اگرچه این نوع از سرطان پوست از سرعت رشد آهسته ای برخوردار است اما بیماری شدیدی را ایجاد کرده و بار سنگینی را روی سیستم مراقبت و سلامت می گذارد.

سالانه 80 هزار مورد ابتلا به این بیماری در بریتانیا گزارش می شوند.

دکتر هان اظهار داشت: با توجه به تعداد گسترده موارد جدید که به این بیماری مبتلا می شوند، تغییر رژیم روزانه که تأثیر محافظتی داشته باشند می تواند به سلامتی عمومی کمک کند.

از بیش از 112 هزار نفری که در این تحقیقات شرکت کردند بیش از 22 هزار نفر آنها 20 سال است که به بیماری کارسینوم سلول بازال مبتلا هستند.

براساس اظهارات این محقق، این نتایج نشان می دهد که کافئین قهوه عامل کاهش خطر کارسینوم سلول بازال است. این تحقیق می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقاتی روز تأثیر کافئین بر ایجاد محدودی در شکل گیری تومورهای پوستی باشد.

نتایج این تحقیق در مجله تحقیقات سرطان منتشر شده است.