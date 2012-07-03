هیئت تجاری و بازرگانی پاکستان وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک هیئت تجاری و بازاریابی متشکل از روسای اتاق بازرگانی منطقه شمال پاکستان برای بررسی راهکارهای توسعه روابط تجاری بین استان قزوین و ایالت پیشاور پاکستان روز سه شنبه با قزوین سفر کردند.

رئیس هیئت بازرگانی و نایب رئیس اتاق بازرگانی پاکستان به همراه یک هیئت 14 نفره متشکل از روسای اتاق بازرگانی ایالت های شمالی پاکستان از جمله پیشاور، منطقه هری پور، خیبر پختونخواه و جمعی از تجار و بازرگانان این کشور ظهر سه شنبه در محل باغستان با تعدادی از تجار استان قزوین دیدار و گفتگو کردند.

این هیئت امروز پس از بازدید از چند واحد بزرگ صنعتی از جمله شیشه قزوین بزرگ ترین تولید کننده شیشه فلوت خاورمیانه و می دیسک، واحد بزرگ تولید CD و DVD در تاکستان در نشست رو در رو با تجار قزوینی گفتگو خواهند کرد.