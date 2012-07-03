«تجلی قرآن کریم در اشعار شاعران دفاع مقدس» کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آبین در این کتاب شیوه منعکس شدن قرآن کریم در اشعار شاعران را مورد بررسی قرار داده و برای نمونه به اشعار علیرضا قزوه، علی معلم دامغانی و سلمان هراتی پرداخته است.

در این کتاب مؤلف نخست با بررسی عوامل تأثیرپذیر از قرآن کریم به موضوعاتی چون تعریف اصطلاحات، انواع بهره گیری از آیات در شعر، گونه‌های اثرپذیری از قرآن را بررسی کرده و سپس به ویژگی‌های شعر دفاع مقدس، بررسی قالب‌ها و اوزان شعری و دسته‌بندی شاعران انقلاب و دفاع مقدس پرداخته است.

نویسنده در ادامه پس از تبیین مباحث تأثیر قرآن کریم در اشعار و شاعران دفاع مقدس و شاعران معترض به بررسی اشعار علیرضا قزوه، علی معلم دامغانی و سلمان هراتی پرداخته و شکل و فرم، ویژگی‌ها، آثار، جهان‌بینی، موسیقی و تأثیر قرآن در اشعار این شاعران بررسی کرده است.

این کتاب در شمارگان 1000 نسخه در 136 صفحه و به قیمت 3300 تومان از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.