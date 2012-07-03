سینماداران برای حل مشکلات با شمقدری دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه سینماداران ضمن ابرازتأسف بخاطر جوسازی های اخیری که قبل از سالجاری برای سینما به وجود آمده و همچنان ادامه دارد مسائل و مشکلات خود را با رئیس سازمان سینمایی مطرح کردند.

جواد شمقدری برای حل این مسائل دستور تشکیل کمیته ای را صادر کرد، این کمیته شامل سه نفر به انتخاب رئیس سازمان سینمایی( آقایان فرجی معاون اداره کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای ، مسچی مدیر عامل موسسه سینما شهر و احمد نجفی عضو شورای عالی سینما) و سه نفر به انتخاب انجمن صنفی سینماداران که متعاقباً معرفی می شود به جهت حضوردر این کمیته معرفی می شود.

عصر روز دوشنبه 12 تیرماه جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به همراه جمعی از مدیران سینمایی از سینما شکوفه بازدید کردند.

در این بازدید که علیرضا سجادپور؛ مدیر کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای ومجید مسچی؛ مدیر عامل موسسه سینما شهر شمقدری را همراهی می کردند علاوه بر بازدید از سالن های بازسازی شده سینما شکوفه سیستم نمایش دیجیتال این سینما مورد توجه قرار گرفت.



در این دیدار رئیس سازمان سینمایی ضمن ابراز خرسندی از روند رو به افزایش نمایش فیلم به صورت دیجیتال ،اعلام کرد سازمان سینمایی آمادگی همه گونه کمک برای تجهیز سالن های سینمایی کشور به سیستم نمایش دیجیتال را دارد.



