غلامرضا تاج گردون درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اعتراضات صورت گرفته نسبت به ادغام موسسات مالی اعتباری بدون رضایت سهامداران اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی که بعد از رشد بورس در کشور و ورود تعداد زیادی از شرکت ها در این عرصه بروز کرد تعارضات مربوط به حقوق سهامداران بود.

وی افزود: وظیفه اصلی صیانت از حقوق سهامداران بخصوص سهامداران خرد برعهده بورس است و بورس باید مانع تضییع حقوق سهامداران باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: بانک مرکزی فقط مرجع صدور مجوز است نه تامین کننده منافع سهامداران بنابراین در بحث ادغام موسسات مالی یا ساماندهی آنها باید از نظر بورس تمکین و حقوق سهامداران را رعایت کند.

تاج گردون با اشاره به اعتراض بورس به ادغام شتابزده موسسات مالی از سوی بانک مرکزی و نادیده گرفتن حقوق سهامداران در این کار، گفت: ما منتظریم دولت هر چه زودتر از مشکل را حل کند در غیر این صورت مجلس حتما موضوع را پیگیری و حل خواهد کرد.