خدمات ثبت اسناد و املاک در چهارمحال و بختیاری الکترونیکی می شود

سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای افزایش خدمات شبه قضایی در این اداره کل 397 فقره پرونده اجرایی جهت وصول مطالبات اشخاص و بانکها تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در راستا الکترونیکی کردن خدمات، سیستم یکپارچه مدیریت اجرای اسناد رسمی لازم الجرا، در اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان شهرکرد راه اندازی شده است.

هاشمی ادامه داد: در سال جاری تمامی واحد های ثبتی ثبت اسناد و املاک به این سامانه مجهز خواهند شد.

وی اذعان داشت: تامین و توسعه زیر ساخت های شبکه، نصب سیستمpos در دفاتر اسناد رسمی، تجهیز واحد های ثبتی و آموزشی کارکنان، ارائه خدمات الکترونیکی و برون سپاری بخشی از خدمات از عملکرد در حوزه های عمومی و پشتیبانی است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک چهار محال و بختیاری بیان داشت: با عنایت به تکالیف موجود در برنامه پنجم در راستا ارائه خدمات الکترونیک به منظور توسعه و زیر ساختهای لازم با استفاده از فیبر نوری و افزایش پهنای باند صورت پذیرفته است.

هاشمی عنوان کرد: شبکه wan در اداره کل و شبکه lan در تمامی ادارات ثبت تابعه استان راه اندازی و مورد استفاده است.

وی تاکید کرد: سیستم اتوماسیون اداری نیز در تمامی واحد های ثبتی از طریق شبکه راه اندازی که نقش موثری در پاسخ گویی به مراجعین داشته است.

هاشمی افزود: کلیه دفاتر اسناد رسمی استان مجهز به استعلامات الکترونیکی و ارسال خلاصه معاملات شده و در حال حاضر ارسال استعلامات و خلاصه معاملات بصورت آنی و از طریق این سامانه امکان پذیر است.