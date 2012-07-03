عملیات احداث بزرگراه ورزقان – خواجه به طول 33 کیلومتر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، الله وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: قرار داد احداث این بزرگراه بین سعید محمدی مدیرعامل مس ایران با اروجعلی علیزاده مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی ظهر امروز به امضا رسید.



وی اظهار داشت: برای اجرای این فاز بزگراه ورزقان تبریز حدود 70 ممیلیارد تومان از سوی شرکت ملی مس ایران هزینه می شود.



دهقانی ادامه داد: اجرای این فاز باید در ظرف مدت 18 ماه به پایان برسد.



وی ابراز داشت: 12 کیلومتر این مسیر نیز توسط وزارت راه و شهرسازی قبول اجرا شد و هزینه ان از سوی دولت تامین می شود که باید ظرف یکسال به اتمام برسد.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین محور خواجه به تبریز با کمک 5 میلیارد تومانی شرکت ملی مس ایران و تامین بخش دیگر هزینه های ان توسط وزارت راه تا پایان امسال باید به بهره برداری برسد.



دهقانی تصریح کرد: در این قرار داد شرکت ملی مس ایران متعهد شد تا تقاطع غیر همسطح ورودی ورزقان در قالب این پروژه اجرایی شود تا از وقوع تصادفات مرگبار در این محور جلوگیری شود.



نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس نهم گفت: همچنین بر اساس تفاهمنامه ای که بین شرکت ملی مس ایران و آموزش و پرورش استان به امضا رسید هنرستان معدن و صنایع مس در ورزقان ایجاد و از مهر ماه امسال جذب دانش آموز می کند تا بدین ترتیب نیاز مجتمع مس سونگون ورزقان به نیروهای آموزش دیده تامین شود .



وی ابراز داشت: بر اساس این تفاهمنامه شرکت ملی مس ایران متعهد شده است تا نیروهای مورد نیاز برای مجتمع معدنی مس سونگون ورزقان را از بین این نیروها تامین کند که شامل دنشجویان فنی ورزقان در رشته های مرتبط با صنایع مس نیز می شود.



دهقانی اضافه کرد: شرکت ملی مس ایران موظف شده است تا 30 دستگاه خانه جدید علاوه بر 30 دستگاه خانه های قبلی احداث و در اختیار خانواده های مستمندان ، نیازمندان و معلولان قرار دهد.



بر اساس این گزارش عضو کمیسیون صنایع و معائن مجلس نهم از احداث کارخانه مولیبدن و آماده سازی آن برای بهره برداری تا حداکثر یک ماه آینده در ورزقان خبر داد.

