حمله به رفتارهای اشرافی برخی نمایندگان/ مشخص شدن رقم قرارداد مانوئل خوزه با پرسپولیس

مجله مهر: پایگاه های خبری کشور همواره به مسائل جدیدی علاقه نشان می دهند و یا به مسائل روزمره نیز با دیدی متفاوت می نگرند. نگاه اجمالی روزانه به مسائلی که این سایت ها به آنها علاقه نشان می دهند شاید یکی از علایق روزمره وب گردها و رسانه خوان ها باشد.

مجله خبری مهر، قصد دارد با گزینش خبرهای مهم این رسانه ها که در ادامه آنها را می بینید، مخاطبان خود را در هر روز از رویکردهای پایگاه های خبری کشور به صورت کامل آگاه کند.

جنبش دانشجوئی "تنگه هرمز" را ببندد

الف در مطلبی با عنوان " جنبش دانشجوئی "تنگه هرمز" را ببندد" نوشت: هرچند که دیرگاهی است صدایی از جنبش دانشجویی شنیده نمی شود اما شاید چالش برانگیزی بزنگاه فعلی و تحریم شدن نفت ایران توسط غرب و آمریکا توانسته باشد آستانه های حساسیت فعالان جنبش را بالا ببرد.

در بخش دیگری از این مطلب می خوانیم: نسل سابق جنبش دانشجویی ایران، تاسیسات اتمی نطنز را با سپر انسانی خود بست و اینک نوبت نسل فعلی است که برای بستن تنگه هرمز خیز بردارد و آنرا با قاطعیت از مسئولین مطالبه کند.

بستن تنگه هرمز مطالبه ای است که امام راحل ما نیز سال ها قبل اشارت هایی را به آن مطرح کرد. اشارت هایی که اگر هم وقتی برای تحقق آنها بوده باشد، آن وقت هم اکنون است و بس.

الف می افزاید: تنگه هرمز جنبش دانشجویی را می خواند. مطالبه بستن این تنگه استراتژیک و یا حتی ایجاد کنترل بر روی آن توسط جمهوری اسلامی ایران، چنگ آمریکای جنایتکار و مجانین زنجیری اش در منطقه و جهان را خواهد شکست.

چه بهتر که این راه افتخار آمیز با حضور فعالان جنبش دانشجویی ایران اسلامی آغاز شود.

گزارش 23 کارشناس آمریکایی درباره تهدیدات ضدایرانی

جهان در گزارشی نوشت: سایت خبری تحلیلی آتلانتیک آمریکا اخیرا گزارشی از پژوهش 23 کارشناس دانشگاهی، سیاسی و مطبوعاتی آمریکایی منتشر کرده که بر پایه آن احتمال عملی شدن تهدید نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران تنها 36 درصد ارزیابی شده است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان دامنه تغییرات این احتمال را بسیار پایین دانستند به گونه ای که حتی بعد از مذاکرات مسکو و افزایش تنش در روابط بین ایران و غرب این احتمال با تغییر محسوسی همراه نبوده است.

این گروه پژوهشی، تاثیر سیاست های داخلی کشورهای درگیر در مسئله هسته ای ایران را بسیار مهم ارزیابی کردند و با اشاره به اعتماد به نفس کاذب رهبران اسرائیل در مورد قدرت بازدارندگی این ر‍ژیم، تاکید بیش از حد بر ادعای واهی نزدیکی ایران به سلاح هسته ای را موجب تضعیف روحیه ساکنان فلسطین اشغالی دانستند.

در قسمتی از این گزارش آمده است: "نظر سنجی ها نشان می دهد که در صورت بروز جنگ بین دو دولت، تعداد قابل توجهی از مردم اسرائیل این کشور را ترک خواهند کرد."

مشخص شدن رقم قرارداد مانوئل خوزه با پرسپولیس

به گزارش خبرآنلاین، رقم قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس و دو دستیارش مشخص شد. مانوئل که امروز پیوستنش به پرسپولیس قطعی شد برای هدایت این تیم در فصل بعد دو دستیار با خود به ایران خواهد آورد.

مانوئل خوزه به همراه دو دستیارش برای یک سال مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

دست و پا زدن اصلاح طلبان برای حضور دوباره در قدرت

سخنان برخی افراد مطرح جریان اصلاحات طی روزهای گذشته حکایت از افتادن فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان در ریلی جدید دارد .

به گزارش صراط، طی چند روز گذشته برخی چهره های جریان اصلاحات، در مصاحبه های گوناگون با برخی از روزنامه های منتسب به اصلاح طلبان از برنامه های جدی جریان مذکور برای ورود به انتخابات خبر دادند .

یکی از تئوریسین های جبهه اصلاحات در دیدار با تعدادی از اعضای مجمع نیروهای خط امام(ره)، درباره تصمیم اصلاح ‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت:" تجربه نشان داده تصمیمات لازم، پس از گفت‌وگوهای مفصل میان همه گروه‌ها و حتی با گروه‌های خارج از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و بر اساس ضرورت‌های زمانی و با تحلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می‌شود و همچنان باید " شورای هماهنگی جبهه اصلاحات" محور همه تلاش‌ها باشد چون این شورا هم برخوردار از نوعی جامعیت است و هم اینکه تجربه خوبی از دوره‌های پیشین دارد" .

وزیر کشور دولت اصلاحات نیز روز گذشته با بیان اینکه " مجمع روحانیون" به‌عنوان یک نهاد برگرفته شده از نظام، در همه عرصه‌ها خود را بخشی از نظام می‌داند و بنای حضور دارد، مگر آنکه با موانعی راه را بر حضور او ببندند، گفت: صلاحیت تمام افرادی که زیر چتر نظام قرار دارند از الزامات انتخابات پیش رو است و نباید به دلایل سیاسی کسی از گردونه رقابت خارج شود."

حمله به رفتارهای اشرافی برخی نمایندگان

مشرق در یادداشتی با انتقاد از برخی رفتارهای اشرافی تعدادی از نمایندگان مجلس مثل اعتراض به کم بودن مبلغ 100 میلیون تومان برای رهن خانه، نوشت: قرار است به هر نماینده مجلس از بابت رهن یک خانه در تهران، مبلغ یکصد میلیون تومان پرداخت شود. به عبارت بهتر قرار است از پول بیت المال، به هر یک نماینده مجلس، 100 میلیون تومان داده شود تا بتواند در تهران عصاره فضائل ملت! و خدمتگزار مردم باشد.

نماینده‌ای که باید در مقابل رهبر ساده زیست مردم بنشیند و در مذمت "خرج تراشی‌های بیخود" سخن بشنود.

نماینده‌ای که باید در مقابل زیاده خواهی‌های غرب و آمریکا از اسلام و حقوق ملت دفاع کند و شیفته و مفتون زخارف دنیا نشود.

البته گویا "100 میلیون تومان" فقط بخشی از پولی است که نمایندگان مجلس باید در قبال این همه کار سخت دریافت کنند و مزایای دیگری مثل هزینه خودرو، منوی غذاهای رنگین، فوق العاده‌ها، هزینه‌های دفتر، مساعده و غیره نیز قرار است جبران این همه زحمات آنها را بکند.

در ادامه یادداشت مشرق همچنین می خوانیم: با این رفتارهای غلط برخی نمایندگان، زودا که اصولگرایی سر چوب پاره سرخ کند و براندازان و تجدید نظرطلب‌ها دوباره در دوم خردادی دیگر از گرد راه برسند.

اما نکته اینجاست که سنت الهی منهای اینکه چه کسی و چه تفکری بر راس امور باشد آه بندگان مظلوم و مستضعفان را دامنگیر اغنیا و خوش نشینان خواهد کرد.

اغنیایی خواه در لباس نماینده مجلس، خواه در لباس کسان پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی و خواه در لباس صاحبان ویلای 700 میلیون تومانی شمال که اخیراً خریده شد...!

سنت الهی هرگز تحمل نخواهد کرد که شخصی در این کشور برای چند زن دائم و موقتش 10 میلیارد تومان جواهر بخرد و دیگری برای فقط چند هزار تومان، به این مسئول و آن نماینده نامه بنویسد و البته پاسخ هم نگیرد.