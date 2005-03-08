اصلان مسخادوف كشته شد

به گزارش خبرگزاري مهر، يك مسئول روسي كه شبكه الجزيره اشاره اي به هويتش نكرد، خبر كشته شدن مسخادوف رهبر جنگجويان چچني را تاييد كرد.



خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به نقل از خبرگزاري اينترفاكس خبر كشته شدن اصلان مسخادوف رهبر جنگجويان چچني را تاييد كرد.

شايان ذكر است اصلان مسخادوف پيشتر اعلام كرده بود كه مبارزان چچني بايد حق داشته باشندجنگ را به داخل خاك روسيه بكشانند.



اصلان مسخادوف رهبر جنگجويان چچن يك ماه پيش نيز گفت كه يكي از مشاوران ارشد خود را براي برقراري گفتگوهاي صلح با مسكو تعيين كرده است.



همچنين وي اعلام كرد:"اگر مخالفين ما در كرملين عاقل باشند ما مي توانيم اين جنگ را در پاي ميز گفتگوها پايان دهيم، در غير اين صورت براي مدتي طولاني جنگي خونين آغاز مي شود اما ما مسؤوليت اخلاقي تداوم اين جنون را برعهده نخواهيم گرفت".

گفتني است اصلان مسخادوف رهبرجدايي طلبان چچن طي بيانيه اي با اعلام آتش بس ، از طرفداران خود خواسته بود تا در ماه فوريه گذشته جنگ عليه نيروهاي روسيه را متوقف كنند.



