به گزارش خبرنگار مهر، پس از بررسی اعتبارنامه احمد توکلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و رای 204 نماینده، احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس در بدو ورود به این مرکز مورد استقبال خودجوش پژوهشگران این مرکز قرار گرفت.

احمد توکلی در پاسخ به ابراز محبت پژوهشگران از آنان خواست تا در سالن شهید مدرس مرکز پژوهش ها حضور پیدا کنند تا وی برای تشکر و سپاسگزاری از آنان دقایقی سخن بگوید.

توکلی در این مراسم که بیشتر به مراسم خداحافظی شبیه بود با اشاره به آیات تلاوت شده قاری جلسه درخصوص ویژگی های بهشت گفت: خدا در قرآن برای بشارت بهشت به مومنان می گوید، بهشت جایی است که در آن دروغ و حرف بیهوده نیست و این نشان می دهد که در این عالم و در همه زمان ها چنین رذایلی درمیان بشر موجود بوده و تا بهشت موعود نمی توان انتظاری جز این از عالم داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خصلت های پاک حضرت علی (ع)در عدالت خواهی با بیان اینکه برای برگزاری علنی جلسه مجلس تعمد داشتم گفت: بدی هایی در غیر علنی بودن این جلسه وجود داشت و آن اینکه همه گمان می کردند که چه مسئله ای بوده است که جلسه را به صورت غیر علنی برگزار کردند.

صحنه امروز مجلس عبرتی برای حال انسان در روز قیامت بود

توکلی با اشاره به اینکه منشأ همه اتفاقات علیه وی روشن است، بیان کرد: اینکه رفته‌اند و چیزهایی از مدارک و پرونده بنده درآورده اند خیلی عبرت آموز است. در آخرت نیز پرونده انسان را باز می کنند، از خود این صحنه که انسان مورد مواخذه قرار می گیرد و بگویند چرا کردی و نکردی ، باید درس عبرت گرفت.

این نماینده مجلس ادامه داد: یک چیزهایی هست که در آن زمان از انسان می پرسند و نمی‌تواند حاشا کند. اینجا (در مجلس) که چند کلمه هیجان و تحریک بود که با مغلطه می توان در رفت ولی آنجا نمی شود. آنجا همه بدون هیچ امکان دفاعی به مواخذه کشیده می شویم و اشیاء به تعبیر قرآن بر له یا علیه ما نطق خواهند کرد.

توکلی به بیان خاطراتی از دوران انقلاب و زندان پرداخت و ادامه داد: من چالش های فراوانی با بنی صدر داشتم و اوبه من می گفت: تو اولین کسی هستی که علیه من صحبت می کنی . گفتم ما مبارزه کردیم که شاه نداشته باشیم و بتوانیم هر چه می خواهیم بگوییم.

آن نابکاری که این جور حرف ها را از پرونده من درآورده بداند که رهایش نمی کنم

توکلی تأکید کرد: من قصد کردم صحبت نکنم و این کار را کردم. این جور حرف ها به درد خودشان می خورد و آن نابکاری که این جور حرف ها را از پرونده من درآورده و این فضاسازی ناجوانمردانه را علیه من برای فرار خودش از عقوبت عملکردشایجاد کرده بداند که رهایش نمی کنم نه به خاطر این کارش، بلکه به این دلیل که انسان پلیدی است و منشأ پلیدی می شود. آدم های بد مانند خودشان را تکثیر می کنند.

وی تأکید کرد: اتفاقات اخیر برای من ، نظام و مجلس یک آزمایش سخت بود . اگر نمایندگان رأی نمی دادند که خیلی خنده دار می شد. اما خدا را سپاس می گویم که آبرویم حفظ شد و در این چند روز اخیر حال خیلی خوبی دارم.