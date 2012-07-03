مدودف با وجود هشدارهای ژاپن به جزایر چهارگانه کوریل سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، با وجود هشدارهای ژاپن، "دیمیتری مدودف" اعلام کرد که امروز سه شنبه با وزیران و معاونان نخست وزیر وارد یکی از جزایر چهارگانه کوریل می شود.

با توجه به هشدارهای ژاپن احتمال می رود که این سفر در روابط دوجانبه این کشور و ژاپن خدشه وارد کند و باعث افزایش تنش ها شود.

اختلافات بر سر این جزایر بین دو کشور ژاپن و روسیه از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون ادامه دارد و این اختلافات تاکنون اجازه نداده تا پیمان صلحی بین دو کشور منعقد شود.

ژاپن این جزایر را بخشی از خاک خود می داند، اما سال گذشته مدودف با دیدار از این جزایر، خشم ژاپنی ها را بر انگیخت.

