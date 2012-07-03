طرح موساد و سیا برای شنود مکالمات محمد مرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گزارشهای خبری رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) به جای نفوذ در سیاست داخلی مصر طرحی را آماده کرده است تا از طریق آن گرایشها، جهت گیری و ویژگی های شخصیتی محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر را شناسایی کند.

طبق این گزارشها، موساد برای اجرای این طرح رایزنی با سرویسهای جاسوسی بیگانه را آغاز کرده است. موساد در حال رایزنی با سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا(سیا) است تا بتواند از طریق این نهاد، اطلاعاتی را در خصوص رهبران اخوان المسلمین مصر و گرایشهای سیاسی آنها به ویژه محمد مرسی دریافت کند.

موساد همچنین به منظور شنود مکالمات در کاخ ریاست جمهوری مصر از سیا خواسته است جدیدترین سیستمهای شنود را نیز در اختیار آن قرار دهد.