به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی پوراز تقدیم طرح تحقیق و تفحص از اعزام معلمین به خارج از کشور به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: همچنین طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و شرکت بورس نیز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی، افزود: براساس آئین نامه داخلی مجلس بعد از ارجاع این دو طرح تحقیق و تفحص به کمیسیون تخصصی و طی مراحل مربوطه، گزارش تحیق و تفحصها در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۹۸آئین نامه داخلی مجلس، هرگاه نمایندهای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را بهصورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأترئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
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