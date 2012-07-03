به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی پوراز تقدیم طرح تحقیق و تفحص از اعزام معلمین به خارج از کشور به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: هم‌چنین طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و شرکت بورس نیز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی، افزود: براساس آئین نامه داخلی مجلس بعد از ارجاع این دو طرح تحقیق و تفحص به کمیسیون تخصصی و طی مراحل مربوطه، گزارش تحیق و تفحص‌ها در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۹۸آئین نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأت‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

