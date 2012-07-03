  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

قاضی پور خبرداد:

دو طرح تحقیق و تفحص به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد

دو طرح تحقیق و تفحص به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تقدیم طرح تحقیق و تفحص از اعزام معلمان به خارج از کشور به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: هم‌چنین طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و شرکت بورس نیز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی پوراز تقدیم طرح تحقیق و تفحص از اعزام معلمین به خارج از کشور به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: هم‌چنین طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و شرکت بورس نیز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی، افزود: براساس آئین نامه داخلی مجلس بعد از ارجاع  این دو طرح تحقیق و تفحص به کمیسیون تخصصی و طی مراحل مربوطه، گزارش تحیق و تفحص‌ها در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد.
 
بر اساس ماده ۱۹۸آئین نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأت‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
 
کد مطلب 1641572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها