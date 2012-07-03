کمیته نظارت بر اجرای ساماندهی تابلوی مطب پزشکان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر با اشاره به بند ج ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه تابلو مطب پزشکان و دفاتر کار حرف وابسته پزشکی گفت : این آیین نامه توسط سازمان نظام پزشکی کشور تدوین شده و در حال اجراست.

وی افزود: کمیته ای به منظور بررسی اجرای این آیین نامه تشکیل شده تا با استاندارد سازی تابلوی مطب کلیه اعضای جامعه پزشکی، از سردرگمی بیماران و بی نظمی بصری در محیط شهری جلوگیری شود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که بزودی این کمیته با بررسی و نظارت بر تابلوی پزشکان تهرانی در خیابان ولیعصر (عج) حدفاصل میدان راه آهن تا میدان تجریش فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و به اعضای جامعه پزشکی که دارای تابلوی مطب استاندارد نیستند تذکر و اخطار خواهد داد.همچنین به افرادی که با وجود دریافت اخطار نسبت به اصلاح تابلوی مطب اقدام نکنند، برخورد قانونی صورت می گیرد.

صدر گفت: شکل، اندازه، محتوا و رنگ جزو موارد استاندارد در تابلوها به شمار می‌آید و پزشکان بخش خصوصی ملزم به درج آرم سازمان برروی تابلو هستند بدین ترتیب شناسایی مطب‌ها براساس نوع تخصص به سادگی امکان‌پذیر می‌شود.

در حال حاضر 35‌هزار مطب و دفتر کار پزشکی در تهران و 50‌هزار در سراسر کشور دایر است از این‌رو برای استاندارسازی تابلوی مطب پزشکان و دفاتر کار اعضای جامعه پزشکی زمان کافی باید در نظر گرفته شود.

ساماندهی تابلوی مطب پزشکان، موضوعی است که از سوی سازمان نظام پزشکی و شهرداری پیگیری می شود و طرفین همواره سعی کرده اند با رعایت قانون و حفظ شان جامعه پزشکی در این خصوص اقدام کنند. پس از تدوین و ارایه استانداردهای تابلوی مطب پزشکان از سوی سازمان نظام پزشکی، خواسته های این سازمان و اعضای جامعه پزشکی در خصوص نحوه اجرای این طرح و لزوم حفظ شان و جایگاه پزشکان، با ارسال نامه ای به مهندس مهدی چمران، رییس شورای عالی استان ها و برگزاری جلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران و نیز هماهنگی با مسوولان شهرداری اعلام شد.

سپس مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران هم طی نامه‌ای به تمامی شهرداران مناطق بیست و دوگانه تهران، با اشاره به اعتراض و شکایات سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از جامعه پزشکی به این اقدام، از شهرداران مناطق 22 گانه تهران خواسته است که دستور دهند تا ضمن رعایت کامل قانون و همچنین توجه به شأن و جایگاه پزشکان محترم و حرف وابسته، چنانچه تابلوهای این افراد در تعارض با طرح‌های زیبا‌سازی و بهسازی معابر باشد، قبل از هر اقدامی نسبت به ارسال و ابلاغ نامه کتبی و اخذ رسید و همچنین ارایه راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه نصب تابلوی مطب‌ها اقدام لازم به عمل آید و در صورت عدم همکاری در مهلت مقرر، مراتب را جهت بررسی به سازمان نظام پزشکی اعلام کنند.